Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Προσάραξη ιστιοφόρου με τέσσερις επιβαίνοντες στη Νίσυρο
Προσάραξη ιστιοφόρου με τέσσερις επιβαίνοντες στη Νίσυρο
Στην περιοχή έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη Νίσυρο, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας, με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά του λιμένα της Νισύρου.
Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά του λιμένα της Νισύρου.
Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
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