Προσάραξη ιστιοφόρου με τέσσερις επιβαίνοντες στη Νίσυρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη Νίσυρο, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας, με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά του λιμένα της Νισύρου.Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν.Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.