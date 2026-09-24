Πάνος Ξενοκώστας: 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων για πλοία και υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων προτείνει δεσμευτικό εθνικό σχέδιο με 70% ελληνική προστιθέμενη αξία, συμμετοχή περισσότερων από 200 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξαγωγικό προσανατολισμό