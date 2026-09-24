Πάνος Ξενοκώστας: 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων για πλοία και υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού
Πάνος Ξενοκώστας: 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων για πλοία και υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων προτείνει δεσμευτικό εθνικό σχέδιο με 70% ελληνική προστιθέμενη αξία, συμμετοχή περισσότερων από 200 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξαγωγικό προσανατολισμό
Τη θεσμοθέτηση και ψήφιση ενός δεσμευτικού 15ετούς προγράμματος για τη ναυπήγηση πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα έθεσε ως κεντρική προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας.
Μιλώντας στο EDIP Info Day και στην Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου, που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις υποδομές, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία και το δίκτυο επιχειρήσεων που απαιτούνται για την έναρξη ενός μακροπρόθεσμου ναυπηγικού κύκλου.
«Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση θεσμοθέτηση και ψήφιση 15ετούς προγράμματος ναυπηγήσεων πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού στη χώρα μας. Τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τις υποδομές, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, το οικοσύστημα και όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την άμεση έναρξη ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων στην Ελλάδα», τόνισε.
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Μιλώντας στο EDIP Info Day και στην Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου, που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις υποδομές, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία και το δίκτυο επιχειρήσεων που απαιτούνται για την έναρξη ενός μακροπρόθεσμου ναυπηγικού κύκλου.
«Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση θεσμοθέτηση και ψήφιση 15ετούς προγράμματος ναυπηγήσεων πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού στη χώρα μας. Τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τις υποδομές, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, το οικοσύστημα και όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την άμεση έναρξη ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων στην Ελλάδα», τόνισε.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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