Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο

Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ανετράπη και η πορεία του σταμάτησε στο πρανές του δρόμου

Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό
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Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην επαρχιακή οδό Ν. Μάρμαρα-Νικήτης, στη Χαλκιδική, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της ενώ κατευθυνόταν προς Νικήτη.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ανετράπη και η πορεία του σταμάτησε στο πρανές του δρόμου. Αμέσως διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν στο σημείο, βοηθώντας όπως βλέπετε στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr, την οδηγό να βγει από το ΙΧ.

Τροχαίο στη Χαλκιδική
1 ΣΧΟΛΙΟ

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