Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό
Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό
Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ανετράπη και η πορεία του σταμάτησε στο πρανές του δρόμου
Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην επαρχιακή οδό Ν. Μάρμαρα-Νικήτης, στη Χαλκιδική, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της ενώ κατευθυνόταν προς Νικήτη.
Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ανετράπη και η πορεία του σταμάτησε στο πρανές του δρόμου. Αμέσως διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν στο σημείο, βοηθώντας όπως βλέπετε στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr, την οδηγό να βγει από το ΙΧ.
Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ανετράπη και η πορεία του σταμάτησε στο πρανές του δρόμου. Αμέσως διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν στο σημείο, βοηθώντας όπως βλέπετε στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr, την οδηγό να βγει από το ΙΧ.
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