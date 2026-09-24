Διάλογος με την Τουρκία μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου χωρίς απειλές πολέμου, Κυπριακό και ΑΙ: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ
Διάλογος με την Τουρκία μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου χωρίς απειλές πολέμου, Κυπριακό και ΑΙ: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ
Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η UNCLOS αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ - Μεγάλο μέρος της ομιλίας του θα αφιερωθεί στην ΑΙ
Σαφή μηνύματα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, αλλά και εκτενή αναφορά στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα περιλαμβάνει η αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.
Στο πλαίσιο αυτό, θα επισημάνει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.
Παράλληλα, θα τονίσει ότι ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Θα εκφράσει, επίσης, τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επανένωση της Κύπρου.
Ο πρωθυπουργός θα αναδείξει παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ενέργεια και στις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας.
Στην ομιλία του θα αναφερθεί ακόμη στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει επίσης την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανθεκτικότητα μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή θέση μιας χώρας.
Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προειδοποιήσει ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εθελοντικής αυτορρύθμισης των ίδιων των εταιρειών και θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη δημιουργίας ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου.
Ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.
Στο πλαίσιο αυτό, θα επισημάνει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.
Παράλληλα, θα τονίσει ότι ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Έμφαση στο Κυπριακό και τις εξελίξεις στην περιοχήΙδιαίτερη θέση στην ομιλία του πρωθυπουργού θα έχει το Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημειώσει ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.
Θα εκφράσει, επίσης, τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επανένωση της Κύπρου.
Ο πρωθυπουργός θα αναδείξει παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ενέργεια και στις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας.
Στην ομιλία του θα αναφερθεί ακόμη στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει επίσης την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανθεκτικότητα μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή θέση μιας χώρας.
Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.
Μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή ΝοημοσύνηΙδιαίτερα μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση θα αφιερώσει ο πρωθυπουργός στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στους κινδύνους που δημιουργεί η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προειδοποιήσει ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εθελοντικής αυτορρύθμισης των ίδιων των εταιρειών και θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη δημιουργίας ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου.
Θα απευθυνθεί ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, καλώντας τις να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους.
Παράλληλα, θα επισημάνει ότι απαιτείται διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Παράλληλα, θα επισημάνει ότι απαιτείται διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.
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