Διάλογος με την Τουρκία μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου χωρίς απειλές πολέμου, Κυπριακό και ΑΙ: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η UNCLOS αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ - Μεγάλο μέρος της ομιλίας του θα αφιερωθεί στην ΑΙ