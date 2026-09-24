Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική, δύο συλλήψεις

Τα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν τη στιγμή που παρέλαβαν από γυναίκα που είχε εξαπατηθεί χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.500 ευρώ - Πώς λειτουργούσε η οργάνωση