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Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική, δύο συλλήψεις
Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική, δύο συλλήψεις
Τα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν τη στιγμή που παρέλαβαν από γυναίκα που είχε εξαπατηθεί χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.500 ευρώ - Πώς λειτουργούσε η οργάνωση
Στη σύλληψη δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 38 και 17 ετών, τα οποία εξαπατούσαν πολίτες και διέπρατταν κλοπές με το πρόσχημα «υπαλλήλου εταιρείας τηλεπικοινωνιών», προχώρησε την Τετάρτη (23/9) η Αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες τα δύο μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «εισπράκτορες», συνελήφθησαν τη στιγμή που παρέλαβαν από γυναίκα που είχε εξαπατηθεί χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.500 ευρώ.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και δράση. Τηλεφωνούσαν σε πολίτες και παρέθεταν ψευδή γεγονότα ως αληθινά προκειμένου να εξαπατήσουν και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τεχνικά θέματα με επικείμενο κίνδυνο ζωής, έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από το σπίτι τους. Ταυτόχρονα, διαφορετικά μέλη της οργάνωσης, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με τη δικαιολογία της καταμέτρησης και της εκτίμησής τους.
Η δομή της οργάνωσης, περιλάμβανε τα διευθυντικά στελέχη, τους τηλεφωνητές και τους εισπράκτορες. Τα μέλη της οργάνωσης που αποτελούσαν το τηλεφωνικό κέντρο ή αλλιώς «τηλεφωνητές», αναλάμβαναν τη συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους με την ανωτέρω μεθοδολογία.
Στη συνέχεια ο 38χρονος χρησιμοποιούσε το όχημά του (ταξί) ως «επιχειρησιακό όχημα», προκειμένου οι «εισπράκτορες» να αφαιρούν τα κλοπιμαία.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το ανωτέρω «επιχειρησιακό» όχημα- ταξί, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες τα δύο μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «εισπράκτορες», συνελήφθησαν τη στιγμή που παρέλαβαν από γυναίκα που είχε εξαπατηθεί χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.500 ευρώ.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και δράση. Τηλεφωνούσαν σε πολίτες και παρέθεταν ψευδή γεγονότα ως αληθινά προκειμένου να εξαπατήσουν και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τεχνικά θέματα με επικείμενο κίνδυνο ζωής, έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από το σπίτι τους. Ταυτόχρονα, διαφορετικά μέλη της οργάνωσης, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με τη δικαιολογία της καταμέτρησης και της εκτίμησής τους.
Η δομή της οργάνωσης, περιλάμβανε τα διευθυντικά στελέχη, τους τηλεφωνητές και τους εισπράκτορες. Τα μέλη της οργάνωσης που αποτελούσαν το τηλεφωνικό κέντρο ή αλλιώς «τηλεφωνητές», αναλάμβαναν τη συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους με την ανωτέρω μεθοδολογία.
Στη συνέχεια ο 38χρονος χρησιμοποιούσε το όχημά του (ταξί) ως «επιχειρησιακό όχημα», προκειμένου οι «εισπράκτορες» να αφαιρούν τα κλοπιμαία.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το ανωτέρω «επιχειρησιακό» όχημα- ταξί, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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