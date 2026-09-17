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Συνελήφθη άνδρας στην Φθιώτιδα με σπάθες, κάνναβη και φυσίγγιο
Συνελήφθη άνδρας στην Φθιώτιδα με σπάθες, κάνναβη και φυσίγγιο
Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 2,10 μέτρων, φυτικά αποσπάσματα, ζυγαριά ακριβείας και τέσσερις μεταλλικές σπάθες
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης οι αστυνομικοί σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά και σπάθες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κινείται πεζός και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του. Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα ευρήματα.
Ειδικότερα, στην αυλή του σπιτιού του βρέθηκε ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 2,10 μέτρων, ενώ κατασχέθηκε και ένα καλλιεργούμενο φυτό κάνναβης, ύψους 3 εκατοστών, το οποίο βρισκόταν σε πλαστική γλάστρα.
Στο εσωτερικό της οικίας εντοπίστηκαν ακόμη:
φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, σε διαδικασία αποξήρανσης, μεικτού βάρους 141 γραμμαρίων
3,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
ποσότητα σπόρων κάνναβης, μεικτού βάρους 0,6 γραμμαρίων
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
τρεις τρίφτες κάνναβης
τέσσερις μεταλλικές σπάθες και
ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κινείται πεζός και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του. Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα ευρήματα.
Ειδικότερα, στην αυλή του σπιτιού του βρέθηκε ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 2,10 μέτρων, ενώ κατασχέθηκε και ένα καλλιεργούμενο φυτό κάνναβης, ύψους 3 εκατοστών, το οποίο βρισκόταν σε πλαστική γλάστρα.
Στο εσωτερικό της οικίας εντοπίστηκαν ακόμη:
φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, σε διαδικασία αποξήρανσης, μεικτού βάρους 141 γραμμαρίων
3,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
ποσότητα σπόρων κάνναβης, μεικτού βάρους 0,6 γραμμαρίων
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
τρεις τρίφτες κάνναβης
τέσσερις μεταλλικές σπάθες και
ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.
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