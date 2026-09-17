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Ειδική ρύθμιση για αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel, ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ
Ειδική ρύθμιση για αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel, ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ
Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως «επαγγελματίες αγρότες» για τα έτη 2024 και 2025
Ειδική ρύθμιση για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή Daniel προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά.
Η απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα κατά παρέκκλιση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» για τα έτη 2024 ή/και 2025, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Η ρύθμιση αφορά παραγωγούς των οποίων η αγροτική δραστηριότητα επηρεάστηκε σημαντικά από τις συνέπειες της κακοκαιρίας και των πλημμυρών που προκάλεσε ο Daniel, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών.
Ειδικότερα, η απόφαση αφορά γεωργούς οι οποίοι στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των αντίστοιχων ετών έχουν δηλώσει ως καλλιέργεια «Μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις από φυσικές καταστροφές».
Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης αγροτεμάχια της Λίμνης Κάρλας, καθώς και αγροτεμάχια που πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από φερτά υλικά.
Παράλληλα, καλύπτονται και οι κτηνοτρόφοι που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου λόγω του Daniel, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει την ένδειξη «ανωτέρα βία» στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2024 ή/και του 2025.
Η ρύθμιση προσαρμόζει το διοικητικό πλαίσιο στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πληγέντες παραγωγοί και διασφαλίζει ότι οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής στην παραγωγή τους δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να αντιμετωπίζει εκκρεμότητες που συνδέονται με τις συνέπειες του Daniel, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των παραγωγών και στην αποκατάσταση προβλημάτων που προέκυψαν από την αδυναμία άσκησης της αγροτικής ή κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα κατά παρέκκλιση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» για τα έτη 2024 ή/και 2025, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Η ρύθμιση αφορά παραγωγούς των οποίων η αγροτική δραστηριότητα επηρεάστηκε σημαντικά από τις συνέπειες της κακοκαιρίας και των πλημμυρών που προκάλεσε ο Daniel, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών.
Ειδικότερα, η απόφαση αφορά γεωργούς οι οποίοι στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των αντίστοιχων ετών έχουν δηλώσει ως καλλιέργεια «Μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις από φυσικές καταστροφές».
Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης αγροτεμάχια της Λίμνης Κάρλας, καθώς και αγροτεμάχια που πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από φερτά υλικά.
Παράλληλα, καλύπτονται και οι κτηνοτρόφοι που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου λόγω του Daniel, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει την ένδειξη «ανωτέρα βία» στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2024 ή/και του 2025.
Η ρύθμιση προσαρμόζει το διοικητικό πλαίσιο στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πληγέντες παραγωγοί και διασφαλίζει ότι οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής στην παραγωγή τους δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να αντιμετωπίζει εκκρεμότητες που συνδέονται με τις συνέπειες του Daniel, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των παραγωγών και στην αποκατάσταση προβλημάτων που προέκυψαν από την αδυναμία άσκησης της αγροτικής ή κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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