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Ελεύθεροι με όρους οι δύο άνδρες που βρέθηκαν με βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη, τα όπλα προορίζονταν για τουρκική εγκληματική ομάδα
Ελεύθεροι με όρους οι δύο άνδρες που βρέθηκαν με βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη, τα όπλα προορίζονταν για τουρκική εγκληματική ομάδα
Οι δύο κατηγορούμενοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν εντοπίστηκαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στις Συκιές, μεταφέροντας μια χάρτινη συσκευασία και μια σακούλα
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό, ο οποίος φαίνεται ότι προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.
Πρόκειται για έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και διώκονται, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και ένταξη σε εγκληματική συμμορία.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Ο 49χρονος καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της πατρίδας του, προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για υπόθεση απάτης.
Οι δύο κατηγορούμενοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν εντοπίστηκαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στις Συκιές, μεταφέροντας μια χάρτινη συσκευασία και μια σακούλα. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, μεταξύ άλλων βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.
Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο έγκλειστος συμπατριώτης του τον ανάγκασε να αποθηκεύσει τα όπλα, απειλώντας την οικογένειά του.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι έψαχνε καταφύγιο και έτσι απευθύνθηκε στον 30χρονο Έλληνα, τον οποίο γνώριζε καθώς είχαν εργαστεί μαζί σε οικοδομές.
Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη των όπλων στις συσκευασίες που μεταφέρθηκαν στην αποθήκη του και ότι δέχθηκε απλώς να εξυπηρετήσει τον 36χρονο φίλο του.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.
Πρόκειται για έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και διώκονται, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και ένταξη σε εγκληματική συμμορία.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Ο 49χρονος καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της πατρίδας του, προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για υπόθεση απάτης.
Οι δύο κατηγορούμενοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν εντοπίστηκαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στις Συκιές, μεταφέροντας μια χάρτινη συσκευασία και μια σακούλα. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, μεταξύ άλλων βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.
Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο έγκλειστος συμπατριώτης του τον ανάγκασε να αποθηκεύσει τα όπλα, απειλώντας την οικογένειά του.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι έψαχνε καταφύγιο και έτσι απευθύνθηκε στον 30χρονο Έλληνα, τον οποίο γνώριζε καθώς είχαν εργαστεί μαζί σε οικοδομές.
Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη των όπλων στις συσκευασίες που μεταφέρθηκαν στην αποθήκη του και ότι δέχθηκε απλώς να εξυπηρετήσει τον 36χρονο φίλο του.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.
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