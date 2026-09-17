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Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα
Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα
Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Κύπριος Μητροπολίτης ανέφερε ότι είχε κατανοήσει το νόημα της ζωής, του θανάτου και του Τιμίου Σταυρού
Στην πίστη του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε τη ζωή αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.
Μιλώντας για τον εκλιπόντα, ο Κύπριος Μητροπολίτης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κατανοήσει το νόημα της ζωής, του θανάτου και του Τιμίου Σταυρού.
Ο Μόρφου Νεόφυτος είπε ακόμη ότι είχε κρατήσει ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις του τραγουδιστή, οι οποίες του είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση. Ανάμεσά τους ήταν η αναφορά του Μαζωνάκη ότι τον έσωσαν «η πίστη και η πίστα», την οποία χαρακτήρισε λόγο με ιδιαίτερο βάθος.
Ξεχώρισε επίσης τις αναφορές του τραγουδιστή στην αξία της απλότητας, της υπομονής και της πίστης, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτές αποτυπωνόταν η προσωπική του σχέση με τη θρησκεία.
Οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου περιλαμβάνονται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Μιλώντας για τον εκλιπόντα, ο Κύπριος Μητροπολίτης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κατανοήσει το νόημα της ζωής, του θανάτου και του Τιμίου Σταυρού.
Ο Μόρφου Νεόφυτος είπε ακόμη ότι είχε κρατήσει ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις του τραγουδιστή, οι οποίες του είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση. Ανάμεσά τους ήταν η αναφορά του Μαζωνάκη ότι τον έσωσαν «η πίστη και η πίστα», την οποία χαρακτήρισε λόγο με ιδιαίτερο βάθος.
Ξεχώρισε επίσης τις αναφορές του τραγουδιστή στην αξία της απλότητας, της υπομονής και της πίστης, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτές αποτυπωνόταν η προσωπική του σχέση με τη θρησκεία.
Οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου περιλαμβάνονται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
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