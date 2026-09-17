Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Γιώργος Μαζωνάκης Μητροπολήτης Μόρφου

Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Κύπριος Μητροπολίτης ανέφερε ότι είχε κατανοήσει το νόημα της ζωής, του θανάτου και του Τιμίου Σταυρού

Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα
Μανώλης Καλατζής
Στην πίστη του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε τη ζωή αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.

Μιλώντας για τον εκλιπόντα, ο Κύπριος Μητροπολίτης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κατανοήσει το νόημα της ζωής, του θανάτου και του Τιμίου Σταυρού.

Ο Μόρφου Νεόφυτος είπε ακόμη ότι είχε κρατήσει ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις του τραγουδιστή, οι οποίες του είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση. Ανάμεσά τους ήταν η αναφορά του Μαζωνάκη ότι τον έσωσαν «η πίστη και η πίστα», την οποία χαρακτήρισε λόγο με ιδιαίτερο βάθος.

Ξεχώρισε επίσης τις αναφορές του τραγουδιστή στην αξία της απλότητας, της υπομονής και της πίστης, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτές αποτυπωνόταν η προσωπική του σχέση με τη θρησκεία.

Οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου περιλαμβάνονται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΖΩΝΑΚΗ-«Η ΠΙΣΤΗ ΓΕΝΝΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ»
Μανώλης Καλατζής

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης