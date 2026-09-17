Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ. και χωρίς δίπλωμα στην Ιόνια Οδό
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ. και χωρίς δίπλωμα στην Ιόνια Οδό
Ο αλλοδαπός μετέφερε ακόμη τέσσερα άτομα στο αυτοκίνητο
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού ο οποίος έτρεχε στην Ιόνια Οδό με πάνω από 170 χιλιόμετρα την ώρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί το πρωί της Πέμπτης.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό να κινείται με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ. την ώρα.
Η ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω ηλεκτρονικής συσκευής RADAR, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Ο αλλοδαπός οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τέσσερα άτομα.
Κατά τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό να κινείται με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ. την ώρα.
Η ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω ηλεκτρονικής συσκευής RADAR, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Ο αλλοδαπός οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τέσσερα άτομα.
Κατά τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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