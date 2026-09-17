Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ. και χωρίς δίπλωμα στην Ιόνια Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Τροχαία

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ. και χωρίς δίπλωμα στην Ιόνια Οδό

Ο αλλοδαπός μετέφερε ακόμη τέσσερα άτομα στο αυτοκίνητο

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ. και χωρίς δίπλωμα στην Ιόνια Οδό
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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού ο οποίος έτρεχε στην Ιόνια Οδό με πάνω από 170 χιλιόμετρα την ώρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί το πρωί της Πέμπτης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό να κινείται με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ. την ώρα.

Η ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω ηλεκτρονικής συσκευής RADAR, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Ο αλλοδαπός οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τέσσερα άτομα.

Κατά τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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