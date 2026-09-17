Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη που κατηγορείται για τον βαρύ τραυματισμό του βρέφους της στα Χανιά
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη που κατηγορείται για τον βαρύ τραυματισμό του βρέφους της στα Χανιά
Μετά την απολογία της ανακρίτρια και Εισαγγελέας της επέβαλλαν να μην προσεγγίσει το βρέφος και να παρακολούθησει πρόγραμμα στο κέντρο ψυχικής υγείας
Μετά από δύο προθεσμίες, στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης για να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στο 20 ημερών βρέφος της.
Μετά την απολογία της και με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 18χρονη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.
Επιπλέον σύμφωνα με το Flashnews.gr, της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 18χρονη είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η απολογία της αναμένεται να γίνει υπό την σκιά των αποκαλύψεων από το «Χαμόγελο του παιδιού» σύμφωνα με τις οποίες «το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».
Επιπλέον «το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο».
Το χρονικό της υπόθεσης
Το απόγευμα της Κυριακής 13/9 η 18χρονη με τον πατέρα της πήγαν στο Νοσοκομείο Χανίων με το βρέφος να φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί βαριά εγκεφαλική αιμορραγία και αφού εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νεογνών προκειμένου να σταθεροποιηθεί, στην συνέχεια – το ίδιο βράδυ – κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Μονάδα του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου όπου η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.
Στο μεταξύ και σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτηθείσα η μητέρα για το πώς τραυματίστηκε το βρέφος, ισχυρίστηκε ότι της έπεσε από τα χέρια. Όμως από τις διαγνωστικές εξετάσεις και την εμπειρία των ιατρών ήταν φανερό ότι τόσο βαρύς τραυματισμός δεν μπορούσε να προέλθει από ένα απλό πέσιμο και άμεσα κλήθηκαν οι αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων η 18χρονη υποστήριξε ότι το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και το χτύπησε για να σταματήσει χωρίς να αναμένει ότι θα τραυματιστεί τόσο βαριά. Μετά από αυτό συνελήφθη με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, προκειμένου να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη.
Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως πατέρας του βρέφους την εγκατέλειψε μετά την διαπίστωση της εγκυμοσύνης ενώ η ίδια έχοντας βαρύ ψυχολογικό παρελθόν (σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού) ενώ έπαιρνε κάποια φαρμακευτική αγωγή την διέκοψε και μετά την γέννηση έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη.
Μετά την απολογία της και με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 18χρονη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.
Επιπλέον σύμφωνα με το Flashnews.gr, της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 18χρονη είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η απολογία της αναμένεται να γίνει υπό την σκιά των αποκαλύψεων από το «Χαμόγελο του παιδιού» σύμφωνα με τις οποίες «το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».
Επιπλέον «το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο».
Το χρονικό της υπόθεσης
Το απόγευμα της Κυριακής 13/9 η 18χρονη με τον πατέρα της πήγαν στο Νοσοκομείο Χανίων με το βρέφος να φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί βαριά εγκεφαλική αιμορραγία και αφού εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νεογνών προκειμένου να σταθεροποιηθεί, στην συνέχεια – το ίδιο βράδυ – κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Μονάδα του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου όπου η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.
Στο μεταξύ και σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτηθείσα η μητέρα για το πώς τραυματίστηκε το βρέφος, ισχυρίστηκε ότι της έπεσε από τα χέρια. Όμως από τις διαγνωστικές εξετάσεις και την εμπειρία των ιατρών ήταν φανερό ότι τόσο βαρύς τραυματισμός δεν μπορούσε να προέλθει από ένα απλό πέσιμο και άμεσα κλήθηκαν οι αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων η 18χρονη υποστήριξε ότι το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και το χτύπησε για να σταματήσει χωρίς να αναμένει ότι θα τραυματιστεί τόσο βαριά. Μετά από αυτό συνελήφθη με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, προκειμένου να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη.
Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως πατέρας του βρέφους την εγκατέλειψε μετά την διαπίστωση της εγκυμοσύνης ενώ η ίδια έχοντας βαρύ ψυχολογικό παρελθόν (σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού) ενώ έπαιρνε κάποια φαρμακευτική αγωγή την διέκοψε και μετά την γέννηση έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη.
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