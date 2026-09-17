Επίδομα έως 500 ευρώ για στελέχη της Πυροσβεστικής, ποιους αφορά και πότε ξεκινούν οι πληρωμές
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβέστες Επίδομα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς

Επίδομα έως 500 ευρώ για στελέχη της Πυροσβεστικής, ποιους αφορά και πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Η καταβολή θα γίνει αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025

Επίδομα έως 500 ευρώ για στελέχη της Πυροσβεστικής, ποιους αφορά και πότε ξεκινούν οι πληρωμές
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά, με την οποία καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την απόφαση ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την καταβολή του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που ασκούν καθήκοντα διοίκησης σε κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές υπηρεσίες του Σώματος.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση και το επίπεδο ευθύνης και ανέρχεται από 80 έως 500 ευρώ μηνιαίως.

Η ισχύς της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2025, προβλέποντας έτσι την καταβολή του επιδόματος αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε:

«Η θέσπιση του επιδόματος διοίκησης για τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αποτέλεσε δέσμευση της Κυβέρνησης, η οποία σήμερα γίνεται πράξη. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και αναγνωρίζουμε έμπρακτα την αυξημένη ευθύνη που αναλαμβάνουν τα στελέχη που ασκούν καθήκοντα διοίκησης. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή και η στήριξή του αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με συνέπεια».

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