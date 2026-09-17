Το στοίχημα Φλωρίδη με τον πρωθυπουργό: Το 2030 οι τελεσίδικες αποφάσεις θα εκδίδονται στα 5 χρόνια και όχι στα 10

Ο υπουργός Δικαιοσύνης στην ομιλία του έβαλε ψηλά τον πήχη για τον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων





Κέντρισε το ενδιαφέρον του παρισταμένου κοινού, στο οποίο ήταν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων και πλήθος δικαστών, δικηγόρων, κλπ., ο διάλογος μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Δικαιοσύνης



ΔΕΘ ανέφερε ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι μέσα στις 10 πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς το χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.



Και τόνισε ο κ. Φλωρίδης: «Ε όχι, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό. Δεσμεύομε προσωπικά, ότι το 2030 η χώρα μας θα είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης στο χρόνο δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων».



Δεν άφησε ο πρωθυπουργός την αναφορά αυτή του κ. Φλωρίδη να περάσει απαρατήρητη και στην ομιλία του απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, λέγοντας: «Ευχαριστώ τον κ. Φλωρίδη που έβαλε τον πήχη ποιο ψηλά για τον χρόνο έκδοσης των τελεσίδικων αποφάσεων, στα 5 χρόνια από τα 10».







Ειδική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τεχνίτη νοημοσύνη, λέγοντας ότι μια νέα ψηφιακή καθημερινότητα εγκαινιάζεται, αλλά ποτέ η τεχνική νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους δικαστές και τη Δικαιοσύνη.



Από την πλευρά ο κ. Φλωρίδης, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:



«Οι παρεμβάσεις της τελευταίας οκταετίας των κυβερνήσεων Κ. Μητσοτάκη συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δικαιοσύνης. Συνδυάζουν επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και θεσμικές αλλαγές με άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος.



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Προς την ίδια κατεύθυνση, υλοποιήθηκαν δράσεις επιμόρφωσης στη διαμεσολάβηση, που συνεισφέρουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, επιταχύνοντας περαιτέρω την απονομή της δικαιοσύνης. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιήθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 21,7 εκατ. ευρώ.



Κεντρικό πυλώνα των παρεμβάσεων του υπουργείου αποτέλεσε και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης, με επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 193,7 εκατ. ευρώ».



Κλείνοντας, ο κ. Φλωρίδης, τόνισε: «Η ολοκλήρωση αυτής της τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας σηματοδοτεί την εκπλήρωση των σχετικών δεσμεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετατρέποντας έτσι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε σύγχρονες υποδομές, αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την απονομή της δικαιοσύνης, εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και επιτυγχάνοντας απορρόφηση των πόρων 100%.



«Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμμέσως επιτίθεται και σε εσάς, τους ίδιους δικαστές», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση παρουσίασης της ολοκλήρωσης της ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κέντρισε το ενδιαφέρον του παρισταμένου κοινού, στο οποίο ήταν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων και πλήθος δικαστών, δικηγόρων, κλπ., ο διάλογος μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη , ο οποίος στις επερχόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης.Ο κ. Φλωρίδης στην ομιλία του έβαλε ψηλά τον πήχη για τον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων. Αφού ανέφερε ότι «κάναμε ένα άλμα θεσμών και διαδικασιών με επιτυχία απέναντι σε καθυστερήσεις και παθογένειες της Δικαιοσύνης πολλών ετών», συνέχισε λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός πρόσφατα στηανέφερε ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι μέσα στις 10 πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς το χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.Και τόνισε ο κ. Φλωρίδης: «Ε όχι, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό.στο χρόνο δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων».Δεν άφησε ο πρωθυπουργός την αναφορά αυτή του κ. Φλωρίδη να περάσει απαρατήρητη και στην ομιλία του απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, λέγοντας: «».Ακόμη, πρωθυπουργός ανάφερε ότι σήμερα το Ελεγκτικό Συνέδριο από της συστάσεως του το 1829, κάνει ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης.Ειδική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τεχνίτη νοημοσύνη, λέγοντας ότι μια νέα ψηφιακή καθημερινότητα εγκαινιάζεται, αλλά ποτέ η τεχνική νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους δικαστές και τη Δικαιοσύνη.«Οι παρεμβάσεις της τελευταίας οκταετίας των κυβερνήσεων Κ. Μητσοτάκη συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δικαιοσύνης. Συνδυάζουν επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και θεσμικές αλλαγές με άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος.Για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης προχωρήσαμε στην υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου οργανωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως ο Νέος Δικαστικός Χάρτης, η βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων, η Δικαστική Αστυνομία, η απλοποίηση των δικαστικών διαδικασιών, η επιτάχυνση επίλυσης εκκρεμών αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων αλλά και η αξιοποίηση δικαστικών στατιστικών δεδομένων.Προς την ίδια κατεύθυνση, υλοποιήθηκαν δράσεις επιμόρφωσης στη διαμεσολάβηση, που συνεισφέρουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, επιταχύνοντας περαιτέρω την απονομή της δικαιοσύνης. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιήθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 21,7 εκατ. ευρώ.Κεντρικό πυλώνα των παρεμβάσεων του υπουργείου αποτέλεσε και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης, με επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 193,7 εκατ. ευρώ».Κλείνοντας, ο κ. Φλωρίδης, τόνισε: «Η ολοκλήρωση αυτής της τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας σηματοδοτεί την εκπλήρωση των σχετικών δεσμεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετατρέποντας έτσι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε σύγχρονες υποδομές, αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την απονομή της δικαιοσύνης, εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και επιτυγχάνοντας απορρόφηση των πόρων 100%.

Με αυτό το έργο θέσαμε τις βάσεις για μια υψηλής ποιότητας Ελληνική Δικαιοσύνη στον αιώνα που διανύουμε».



Η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, χαρακτήρισε την σημερινή εκδήλωση «κομβικής σημασίας» προσθέτοντας ότι το δικαστήριο ξεκίνησε ένα νέο βήμα για μια νέα εποχή.



Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν μεταξύ των άλλων, οι υπουργοί Άκης Σκέρτσος Γιώργος Φλωριδης, Βασίλης Κικίλιας, Σταύρος Παπασταύρου, Χρίστος Δημας, Νίκη Κεραμεως, Λίνα Μενδωνη, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, οι πρώην υπηρεσιακοί Πρωθυπουργού Παναγιώτης Πικραμμένος και Ιωάννης Σαρμάς, η ηγεσία του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και Ευάγγελος Μπακέλας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κ.ά.