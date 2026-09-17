Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος μετά από ανατροπή οχήματος
Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος μετά από ανατροπή οχήματος
Η διακοπή είναι από το ύψος της οδού Τριανέμη
Διακοπή της κυκλοφρίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της οδού Τριανέμη, στην περιοχή της Παλλήνης υπάρχει αυτην την ώρα λόγω ανατροπής οχήματος.
Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
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