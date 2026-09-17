Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Συστήματα anti-drone, συσκευές X-RAY και μαγνητικές πύλες στις φυλακές ως το τέλος του 2026
Συστήματα anti-drone, συσκευές X-RAY και μαγνητικές πύλες στις φυλακές ως το τέλος του 2026
Προβλέπονται και 11 νέα σωφρονιστικά καταστήματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης απαγορευμένων ειδών στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, με το έργο να αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.
Στα σωφρονιστικά καταστήματα προβλέπεται να τοποθετηθούν:
48 μαγνητικές πύλες
19 συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW
17 συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW
87 φορητοί ανιχνευτές μετάλλων
Η προμήθεια του εξοπλισμού αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελέγχων και στην αποτροπή εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των σωφρονιστικών καταστημάτων. Την ίδια ώρα, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων μέσω drones.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής προμηθεύεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις σημαντικό αριθμό συστημάτων anti-drone, με στόχο την αποτροπή ρίψεων αντικειμένων και ουσιών μέσα στους χώρους των σωφρονιστικών καταστημάτων.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, παράλληλα με την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής εντάσσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των σωφρονιστικών υποδομών και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
Οι διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.). Για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 3.703.260 ευρώ. Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου, και έγκριση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά.
Στα σωφρονιστικά καταστήματα προβλέπεται να τοποθετηθούν:
48 μαγνητικές πύλες
19 συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW
17 συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW
87 φορητοί ανιχνευτές μετάλλων
Η προμήθεια του εξοπλισμού αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελέγχων και στην αποτροπή εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των σωφρονιστικών καταστημάτων. Την ίδια ώρα, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων μέσω drones.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής προμηθεύεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις σημαντικό αριθμό συστημάτων anti-drone, με στόχο την αποτροπή ρίψεων αντικειμένων και ουσιών μέσα στους χώρους των σωφρονιστικών καταστημάτων.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, παράλληλα με την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής εντάσσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των σωφρονιστικών υποδομών και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
Προβλέπονται και 11 νέα σωφρονιστικά καταστήματα
Οι διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.). Για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 3.703.260 ευρώ. Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου, και έγκριση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά.
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