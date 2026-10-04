Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Κακοκαιρία Ζωνιανά

Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης

Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία
Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια, σύμφωνα με ενημέρωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου.

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων, η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά στους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Ωστόσο, απαιτείται χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ, Μήνας Ρουμπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο των εργασιών, ευχαρίστησε το προσωπικό και τα τεχνικά συνεργεία για την προσπάθεια που κατέβαλαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς και τους κατοίκους για την υπομονή και τη συνεργασία τους.

Η ΔΕΥΑΜ διευκρινίζει ότι η επαναφορά της υδροδότησης δεν σημαίνει πως το νερό είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Οι προληπτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν και το νερό του δικτύου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση ή προετοιμασία τροφίμων μέχρι να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση.

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