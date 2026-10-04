Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε στο πόδι τροχονόμο στα Σπάτα
Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε στο πόδι τροχονόμο στα Σπάτα
Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, καθώς ο τροχονόμος βρισκόταν στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία
Τροχαίο ατύχημα συνέβη νωρίτερα στα Σπάτα με έναν τροχονόμο να τραυματίζεται ελαφρά μετά την παράσυρσή του από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, καθώς ο τροχονόμος βρισκόταν στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.
Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, καθώς ο τροχονόμος βρισκόταν στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.
Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο.
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