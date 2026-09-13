Όλα όσα έγιναν στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Η φορτισμένη αφιέρωση στον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με τη Γαρμπή
Ο τραγουδιστής γιόρτασε τα 30 χρόνια της πορείας του με πολλούς συναδέλφους του να τον συνοδεύουν στη σκηνή
«Τα καταφέραμε. Πάντα τα καταφέρνουμε όπως πάντα στη ζωή μας και τα καταφέραμε δύσκολα, αφήστε τους να λένε», είπε ο ίδιος στον κόσμο που είχε περικυκλώσει τη σκηνή που στήθηκε στη νέα παραλία μέχρι και το ύψος της ΧΑΝΘ.
Η βραδιά ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή. Μετά το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. «Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθω. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σε αυτά τα 30 χρόνια, θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη. Σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, θα στείλουμε όλοι μαζί εκεί ψηλά στον ουρανό, για τον Γιώργο μας, ένα τραγούδι. Έφυγες νωρίς, αγόρι μου», είπε στο κοινό.
«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς», πρόσθεσε για να τραγουδήσει στη συνέχεια το «Ανήκω σε μένα», με μια τεράστια φωτογραφία του τραγουδιστή, που πέθανε στα 54 του χρόνια, στο video wall να δεσπόζει πίσω του.
Μία ακομη στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβηκε στην σκηνή. Ο παρουσιαστής που συνδέεται μαζί του με μια φιλία χρόνων, τον αποκάλεσε «καρντάση» για να αφηγηθεί στη συνέχεια τη διαδρομή του στο τραγούδι.
Τον Αντώνη Ρέμο τίμησαν πολλοί συνάδελφοί του, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να τραγουδήσουν μαζί του μερικές από τις μεγαλύτρες επιτυχίες του. Πιο συγκεκριμένα, δίπλα του βρέθηκαν οι οι Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας σημειώθηκε και ένα απρόοπτο μετά την εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή. Αφού ολοκλήρωθηκε το ντουέτο της με τον Αντώνη Ρέμο, εκείνη γλίστρησε και έπεσε, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα, ενώ ο τραγουδιστής και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν να τη σηκώσουν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία
@akivernitokaravi3
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Φωτογραφίες: NDPPHOTO
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