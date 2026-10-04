Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Καλύτερη εικόνα έχει η φωτιά σε δάσος στο Καταφύλλι Καρδίτσας
Καλύτερη εικόνα έχει η φωτιά σε δάσος στο Καταφύλλι Καρδίτσας
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 17 πυροσβέστες, ενώ συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Αργιθέας
UPD:
Καλύτερη εικόνα έχει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι Καρδίτσας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:00.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
Παράλληλα, από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχει ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Αργιθέας με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:00.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2026
Παράλληλα, από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχει ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Αργιθέας με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.
UPD:
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