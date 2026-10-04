Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «η ζωή είναι ένα δώρο», δείτε βίντεο
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «η ζωή είναι ένα δώρο», δείτε βίντεο
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλυψε μια άγνωστη έως τώρα πλευρά της, ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με την Τζώρτζια Κεφαλά, την τραγουδίστρια των «Μπλε» και βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας
Μια διαφορετική πλευρά, από εκείνη που παρουσιάζει συνήθως στα έδρανα της Βουλής, ανέδειξε το βράδυ του Σαββάτου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Ρεματιάς, τραγούδησε και χόρεψε, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Ελευθερίας», που διοργάνωσε η Πλεύση Ελευθερίας στο Χαλάνδρι.
Η πρόεδρος του κόμματος άφησε για λίγο στην άκρη τις πολιτικές ομιλίες και συμμετείχε ενεργά στο μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς, μαζί με τους καλλιτέχνες και το κοινό, σε μια εμφάνιση αρκετά διαφορετική από αυτή στην οποία την έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα, σε βίντεο από την εκδήλωση φαίνεται να τραγουδάει στίχους από το κομμάτι «Η ζωή είναι ένα δώρο», το οποίο έγραψε πριν από περίπου τρία χρόνια ο Νικόλας Αδέσποτος και το αφιέρωσε στην ίδια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η βραδιά ξεκίνησε με ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ ακολούθησε το μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν η Τζώρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ, καθώς και ο Jo Di, η Χριστίνα Κουλάκου και οκταμελής μπάντα, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη σατιρική μουσική παράσταση «ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ».
Η ημερομηνία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την έναρξη της δράσης της πρωτοβουλίας «Δικαιοσύνη για Όλους».
Στο πολιτικό σκέλος της εκδήλωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την Πλεύση Ελευθερίας, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Η Πλεύση είναι η λύση».
Η πρόεδρος του κόμματος άφησε για λίγο στην άκρη τις πολιτικές ομιλίες και συμμετείχε ενεργά στο μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς, μαζί με τους καλλιτέχνες και το κοινό, σε μια εμφάνιση αρκετά διαφορετική από αυτή στην οποία την έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα, σε βίντεο από την εκδήλωση φαίνεται να τραγουδάει στίχους από το κομμάτι «Η ζωή είναι ένα δώρο», το οποίο έγραψε πριν από περίπου τρία χρόνια ο Νικόλας Αδέσποτος και το αφιέρωσε στην ίδια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η βραδιά ξεκίνησε με ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ ακολούθησε το μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν η Τζώρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ, καθώς και ο Jo Di, η Χριστίνα Κουλάκου και οκταμελής μπάντα, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη σατιρική μουσική παράσταση «ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ».
Η ημερομηνία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την έναρξη της δράσης της πρωτοβουλίας «Δικαιοσύνη για Όλους».
Στο πολιτικό σκέλος της εκδήλωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την Πλεύση Ελευθερίας, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Η Πλεύση είναι η λύση».
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