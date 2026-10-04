Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 13χρονου, τα ίχνη του χάθηκαν το Σάββατο
Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 13χρονου, τα ίχνη του χάθηκαν το Σάββατο
Ο Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μάτια - Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία του καθώς ίσως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός έχει σημάνει από το βράδυ του Σαββάτου στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση του Roman Shinwar, 13 ετών, αφγανικής καταγωγής.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Κυριακή και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
Άγνωστο είναι το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Κυριακή και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
Άγνωστο είναι το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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