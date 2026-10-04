Θάνατος Μαζωνάκη: Οι καταθέσεις, οι «11» της Καρνεάδου και τα κρίσιμα 6 λεπτά





Και ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων που θα προσδιορίσουν τον μηχανισμό θανάτου του Μαζωνάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή ρίχνουν φως στο πώς εξελίχθηκαν όλα το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι αρχικές καταθέσεις άλλωστε, όπως είπαν, δόθηκαν υπό την εντολή του Θεοδωρόπουλου και της Γάκα «να έχουμε όλοι κοινή γραμμή, όλοι έχουμε ευθύνη».







Αλλαξε δύο δικηγόρους Μέρα με τη μέρα, όμως, όλα δείχνουν ότι μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στους δύο προφυλακισμένους συζύγους. Από την κοινή εκπροσώπηση ενώπιον της Δικαιοσύνης, μέσα στις προηγούμενες ημέρες η Ιωάννα Γάκα άλλαξε δύο φορές δικηγόρο, με το γραφείο του κ. Νίκου Αλεξανδρή να ανακοινώνει ότι στις παρούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατή η εκπροσώπησή της, ενώ η δήλωσή της που μεταφέρθηκε από το γραφείο του νέου συνηγόρου της Πέτρου Πανταζή αφήνει να διαφανούν τα αίτια της ρήξης με τον κ. Αλεξανδρή: «Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι.Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη. Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι.Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί” που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως, και μάλιστα χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια. Η υπεράσπιση της κυρίας Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».



Τους ενοχλεί ο θόρυβος Το γεγονός ότι σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το ενδιαφέρον για όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι παραμένει αμείωτο στην κοινή γνώμη ενοχλεί σφόδρα τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, ενώ κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στο φως της δημοσιότητας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο κάθε πιθανή προσπάθειά τους να αιτηθούν άρση της προσωρινής τους κράτησης, έστω και με τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης και του κατ’ οίκον περιορισμού.







Την ώρα όμως που η Ιωάννα Γάκα εκπροσωπείται κατά σειρά από τον τρίτο δικηγόρο της, οι συνήγοροι του Η. Θεοδωρόπουλου με ανακοίνωσή τους ουσιαστικά περιέγραψαν το υπερασπιστικό του πλαίσιο. Οπως σημειώνουν, ο εντολέας τους «αναμένει σιωπηλά με σεβασμό τη συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις. Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21), το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.



Αυτή είναι η μόνη διασύνδεσή του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισε ποτέ».



Κλείσιμο Τα γεγονότα κατά Θεοδωρόπουλο Οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός σημειώνουν ότι ο Θεοδωρόπουλος, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην Καρνεάδου, έφυγε για φαγητό και επικαλούνται σχετικό βιντεοληπτικό υλικό από το εστιατόριο, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. «Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο), γεγονός που αποδεικνύει επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το “επείγον” να υφίσταται στον χώρο», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους και παραθέτουν το χρονικό των όσων συνέβησαν σύμφωνα με την εκδοχή που προβάλλει ο εντολέας τους.



Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι:



■ Ο ασθενής του Θεοδωρόπουλου καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαιη ημέρα και ώρα.



■ Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως, καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26).



Ενα πολυπρόσωπο παζλ σχηματίζεται λίγο πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου . Πρόκειται για τα πρόσωπα που ήταν παρόντα στις τελευταίες στιγμές του δημοφιλούς τραγουδιστή και τις κινήσεις που έκαναν, αλλά και εκείνους που προσέτρεξαν σε βοήθεια, η οποία όμως ζητήθηκε πολύ αργά, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα.Και ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων που θα προσδιορίσουν τον μηχανισμό θανάτου του Μαζωνάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή ρίχνουν φως στο πώς εξελίχθηκαν όλα το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι αρχικές καταθέσεις άλλωστε, όπως είπαν, δόθηκαν υπό την εντολή του Θεοδωρόπουλου και της Γάκα «να έχουμε όλοι κοινή γραμμή, όλοι έχουμε ευθύνη».Την «κοινή γραμμή», όμως, αυτός που φάνηκε εξαρχής ότι δεν θα την τηρούσε ήταν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Παρότι δήλωνε ότι «λατρεύω τη σύζυγό μου», εντούτοις είχε σπεύσει να υποστηρίξει ότι εκείνος δεν είχε καμία εμπλοκή με τον Γιώργο Μαζωνάκη -ουσιαστικά δεν ήξερε ότι θα βρισκόταν στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα εκείνο το μεσημέρι- και κλήθηκε να βοηθήσει όταν πλέον ο άνθρωπος είχε καταρρεύσει.Μέρα με τη μέρα, όμως, όλα δείχνουν ότι μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στους δύο προφυλακισμένους συζύγους. Από την κοινή εκπροσώπηση ενώπιον της Δικαιοσύνης, μέσα στις προηγούμενες ημέρες η Ιωάννα Γάκα άλλαξε δύο φορές δικηγόρο, με το γραφείο του κ. Νίκου Αλεξανδρή να ανακοινώνει ότι στις παρούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατή η εκπροσώπησή της, ενώ η δήλωσή της που μεταφέρθηκε από το γραφείο του νέου συνηγόρου της Πέτρου Πανταζή αφήνει να διαφανούν τα αίτια της ρήξης με τον κ. Αλεξανδρή: «Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι.Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη. Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι.Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί” που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως, και μάλιστα χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια. Η υπεράσπιση της κυρίας Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».Το γεγονός ότι σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το ενδιαφέρον για όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι παραμένει αμείωτο στην κοινή γνώμη ενοχλεί σφόδρα τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, ενώ κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στο φως της δημοσιότητας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο κάθε πιθανή προσπάθειά τους να αιτηθούν άρση της προσωρινής τους κράτησης, έστω και με τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης και του κατ’ οίκον περιορισμού.Αλλωστε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει τη μεγάλη παράλληλη έρευνα για τη δράση τσαρλατάνων στον χώρο της υγείας, που πίσω από βαρύγδουπους, δήθεν με πραγματικό περιεχόμενο, επιστημονικούς όρους ουσιαστικά πουλάνε πανάκριβα ελπίδα και ταΐζουν εξίσου ακριβά τη ματαιοδοξία για νεότητα.Την ώρα όμως που η Ιωάννα Γάκα εκπροσωπείται κατά σειρά από τον τρίτο δικηγόρο της, οι συνήγοροι του Η. Θεοδωρόπουλου με ανακοίνωσή τους ουσιαστικά περιέγραψαν το υπερασπιστικό του πλαίσιο. Οπως σημειώνουν, ο εντολέας τους «αναμένει σιωπηλά με σεβασμό τη συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις. Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21), το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.Αυτή είναι η μόνη διασύνδεσή του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισε ποτέ».Οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός σημειώνουν ότι ο Θεοδωρόπουλος, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην Καρνεάδου, έφυγε για φαγητό και επικαλούνται σχετικό βιντεοληπτικό υλικό από το εστιατόριο, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. «Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο), γεγονός που αποδεικνύει επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το “επείγον” να υφίσταται στον χώρο», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους και παραθέτουν το χρονικό των όσων συνέβησαν σύμφωνα με την εκδοχή που προβάλλει ο εντολέας τους.Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι:■ Ο ασθενής του Θεοδωρόπουλου καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαιη ημέρα και ώρα.■ Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως, καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26).

Διαχωρίζοντας μάλιστα τον Η. Θεοδωρόπουλο από την Ι. Γάκα, αναφέρουν ότι τα πτυχία του είναι από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (υπενθυμίζεται ότι η Γάκα έχει «τίτλους» από τη Χαβάη και είναι γιατρός άνευ ειδικότητας). «Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) -και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο- μέχρι Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο», αναφέρουν οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός.



Την εκδοχή Θεοδωρόπουλου ωστόσο αμφισβητεί η πλευρά της οικογένειας Μαζωνάκη, αφού ο δικηγόρος τους Χαράλαμπος Λυκούδης θέτει ευλόγως το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται τόσοι άνθρωποι στο ιατρείο, να γίνονται τόσες επικοινωνίες από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει, να αναζητούνται οδηγίες από αναισθησιολόγο, να ψάχνουν τρόπο να λειτουργήσει ο απινιδωτής, που δεν του είχαν βάλει καν την μπαταρία από την ώρα που τον είχαν αγοράσει, και ο γιατρός να εξακολουθεί να κοιμάται;



«Δεν χωρούσα» στο ασθενοφόρο Τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό ότι στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονταν εκτός από τους Γάκα - Θεοδωρόπουλο και πέντε εργαζόμενες, μία ακόμη γυναίκα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο διπλανό εξεταστήριο της Γάκα, ο ασθενής του Θεοδωρόπουλου, αλλά και η κόρη του με ένα φιλικό της πρόσωπο, συνολικά έντεκα άτομα πλην του τραγουδιστή. Κάθε μάρτυρας βάζει τη δική του ψηφίδα στην προσπάθεια να γίνει πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων, ενώ παράλληλα στη δικογραφία προστίθενται τα στοιχεία που προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που έχει διαταχθεί για συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα από τον εισαγγελέα. Στη δικογραφία έχουν περιληφθεί επιπλέον στοιχεία που αφορούν αρχεία τα οποία έσπευσε να σβήσει από το κινητό της η Γάκα: πέρα από τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ανακτήθηκε πολύ γρήγορα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή (η εικόνα που είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό), διαπιστώθηκε ότι η γιατρός είχε σβήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και ένα βίντεο με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα που παράνομα είχε στο ιατρείο της.



Είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει το συγκεκριμένο υλικό λίγο πριν πάει στο Αστυνομικό Τμήμα στις 9 Σεπτεμβρίου. Η αρχική εντολή για «κοινή γραμμή» υπό την έμμεση απειλή προς τις εργαζόμενες ότι «είχαν όλοι ευθύνη» για την τραγική κατάληξη συνοδεύτηκε από την άρνηση τόσο της Γάκα όσο και του Θεοδωρόπουλου να συνοδεύσουν τον Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ελπίς». Η δικαιολογία «δεν χωρούσα» που διατυπώθηκε από την πλευρά της Γάκα θεωρείται αστεία, ενώ όλες οι κινήσεις του ζευγαριού πριν περάσει την πόρτα της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων και ευθυνών.



Η έρευνα της Δικαιοσύνης όμως φτάνει πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς αναμένονται μέρα με τη μέρα πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που συνήθως απαιτούν περίπου έναν μήνα. Ηδη πάντως οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο καθιστούν σαφές ότι η Γάκα χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, πιθανότατα επειδή βρισκόταν σε ένταση όταν πήγε στην Καρνεάδου, κάτι που η ίδια περιέγραψε. Παρά το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό εντέρου (υδροθεραπεία) που η ίδια του είχε διενεργήσει μόλις πριν από μία ημέρα, η Γάκα προχώρησε στην πλασμαφαίρεση όπως είχε προγραμματίσει. Το τι ακριβώς χορηγήθηκε θα διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναισθησιολόγος στην οποία τηλεφώνησαν από το ιατρείο την κρίσιμη ώρα κατέθεσε ότι τη ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης (που χορηγείται για μέθη) και εκείνη τους απάντησε ότι δεν υπάρχει.