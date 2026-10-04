Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Τροχαίο στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, τούμπαρε το αυτοκίνητο
Τροχαίο στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, τούμπαρε το αυτοκίνητο
Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις
Στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, στην οδό Αριστοτέλους 4, κοντά στην είσοδο του χωριού και εντός κατοικημένης περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Thes, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Thes, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
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