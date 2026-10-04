Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Έξι συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στον Πύργο
Έξι συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στον Πύργο
Ο οδηγός είχε παραλάβει πέντε άτομα από τα Λεχαινά με προορισμό τη Σκάλα Λακωνίας
Έξι αλλοδαποί άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στον Πύργο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Πύργου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παράνομης μεταφοράς.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας από τους συλληφθέντες. Στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων που να τους επιτρέπουν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός είχε παραλάβει τους πέντε συνεπιβάτες από τα Λεχαινά Ηλείας, με τελικό προορισμό τη Σκάλα Λακωνίας.
Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παράνομης μεταφοράς.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας από τους συλληφθέντες. Στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων που να τους επιτρέπουν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός είχε παραλάβει τους πέντε συνεπιβάτες από τα Λεχαινά Ηλείας, με τελικό προορισμό τη Σκάλα Λακωνίας.
Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.
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