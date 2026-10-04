Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Νεκρός 50χρονος κατά τη διάρκεια κυνηγιού στα Άγραφα, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε δύσβατη περιοχή
Νεκρός 50χρονος κατά τη διάρκεια κυνηγιού στα Άγραφα, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε δύσβατη περιοχή
Ο φίλος του ειδοποίησε μέσω του 112 την αστυνομία
Τραγική κατάληξη είχε το κυνήγι μιας παρέας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας, καθώς ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με το LamiaReport, ένας 50χρονος που είχε ανέβει στον τόπο καταγωγής του για κυνήγι αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία με σφίξιμο στο στήθος και στη συνέχεια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του.
Ένας 37χρονος που ήταν μαζί του, ήταν αυτός που ειδοποίησε γύρω στις 11:30’ το πρωί της ίδιας ημέρας μέσω του 112 την αστυνομία και αμέσως ξεκίνησε μια προετοιμασία προσέγγισης του σημείου από Πυροσβέστες και Αστυνομικούς.
Το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες να το προσεγγίσουν και στη συνέχεια να μεταφέρουν τον άτυχο άνδρα στο ασθενοφόρο που περίμενε στο δρόμο. Δυστυχώς όταν ο 50χρονος έφτασε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας ήταν ήδη νεκρός και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το ΑΤ Αγράφων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με το LamiaReport, ένας 50χρονος που είχε ανέβει στον τόπο καταγωγής του για κυνήγι αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία με σφίξιμο στο στήθος και στη συνέχεια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του.
Ένας 37χρονος που ήταν μαζί του, ήταν αυτός που ειδοποίησε γύρω στις 11:30’ το πρωί της ίδιας ημέρας μέσω του 112 την αστυνομία και αμέσως ξεκίνησε μια προετοιμασία προσέγγισης του σημείου από Πυροσβέστες και Αστυνομικούς.
Το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες να το προσεγγίσουν και στη συνέχεια να μεταφέρουν τον άτυχο άνδρα στο ασθενοφόρο που περίμενε στο δρόμο. Δυστυχώς όταν ο 50χρονος έφτασε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας ήταν ήδη νεκρός και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το ΑΤ Αγράφων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
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