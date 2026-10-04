Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη, απέκλεισε το σημείο η Αστυνομία
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Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη, απέκλεισε το σημείο η Αστυνομία

Τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας, ώρα κατά την οποία πολλοί πεζοί απολαμβάνουν τη βόλτα τους μπροστά από τα καταστήματα εστίασης και δεκάδες οχήματα διέρχονται την παραλιακή λεωφόρο

Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη, απέκλεισε το σημείο η Αστυνομία
Αναστάτωση προκάλεσε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι το απόγευμα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τη Λεωφόρο Νίκης.

Συγκεκριμένα, τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας, ώρα κατά την οποία πολλοί πεζοί απολαμβάνουν τη βόλτα τους μπροστά από τα καταστήματα εστίασης και δεκάδες οχήματα διέρχονται την παραλιακή λεωφόρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι έσπευσαν στην περιοχή, απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο όπως και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του οδοστρώματος από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως το ύψος της οδού Βογατσικού.

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