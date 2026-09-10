Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κάμερες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών, μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, όχι μετά τις 16:00
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κάμερες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών, μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, όχι μετά τις 16:00
Η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαλε φλεβοκαθετήρα - Ωστόσο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήδη ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάτι που επιβεβαίωσε και διασώστης
Νέα δεδομένα για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η καταγεγραμμένη ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, φαίνεται να ανατρέπει ένα κρίσιμο μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο γιατρών.
Οι δύο γιατροί, στην ιδιωτική κλινική των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, και όχι μετά τις 16:00, όπως φέρονται να είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους.
Η διαφορά των περίπου τριών ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την ανακοπή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Το εύρημα αυτό είναι κομβικό για την υπόθεση, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πλέον με ακρίβεια ποια ιατρική διαδικασία είχε ακολουθηθεί, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν παρόντες και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και πως όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.
Στο ιατρείο εντοπίστηκαν κατά την έρευνα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το γεγονός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά και τις τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση τέτοιου εξοπλισμού.
Οι αστυνομικοί έχουν ήδη απευθυνθεί σε εξειδικευμένο αιματολόγο προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Υπενθυμίζεται ότι στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια.
Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».
Το κλιμάκιο της ΔΕΕ θα ερευνήσει όλα τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε βίντεο:
Οι δύο γιατροί, στην ιδιωτική κλινική των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, και όχι μετά τις 16:00, όπως φέρονται να είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους.
Η διαφορά των περίπου τριών ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την ανακοπή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Λειτουργούσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσηςΤο υλικό από τις κάμερες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πιθανόν να συνδέεται με το στοιχείο το οποίο διαπίστωσε το ελληνικό FBI από τις έρευνες στο ιατρείο, πως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Το γεγονός ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία, φέρεται να το πιστοποίησε και ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο ιατρείο του Κολωνακίου για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Το εύρημα αυτό είναι κομβικό για την υπόθεση, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πλέον με ακρίβεια ποια ιατρική διαδικασία είχε ακολουθηθεί, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν παρόντες και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και πως όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.
Στο ιατρείο εντοπίστηκαν κατά την έρευνα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το γεγονός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά και τις τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση τέτοιου εξοπλισμού.
Οι αστυνομικοί έχουν ήδη απευθυνθεί σε εξειδικευμένο αιματολόγο προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Υπενθυμίζεται ότι στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια.
Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».
Το κλιμάκιο της ΔΕΕ θα ερευνήσει όλα τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.
Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκηςμε τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα γεμάτη στοιχεία
Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα