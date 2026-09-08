Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
Βρετανία Αεροδρόμιο Χίθροου Αεροδρόμια

Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Η NATS ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη βλάβη και εφάρμοσε λύση για την αποκατάσταση του συστήματος

Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
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Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκάλεσε την Τρίτη μια τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας, με αποτέλεσμα περισσότερες από 600 πτήσεις να ακυρώνονται και χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν καθηλωμένοι στα αεροδρόμια.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων της National Air Traffic Services (NATS), η οποία διαχειρίζεται τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24 που επικαλείται το Associated Press, τουλάχιστον 625 πτήσεις προς και από βρετανικά αεροδρόμια είχαν ακυρωθεί, ενώ σημαντικός αριθμός ακόμη αντιμετώπισε μεγάλες καθυστερήσεις.



Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ των οποίων το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, το London City, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης και σε αεροδρόμια της Σκωτίας.
To αεροδρόμιο του Χίθροου έβγαλε και ανακοίνωση για το τεχνικό πρόβλημα και ζητάει συγνώμη.

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, NATS, αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υποστηρίζουμε την τοπική ομάδα της NATS στις προσπάθειές της να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάζονται από την αναστάτωση και συνιστούμε στους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους και να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον η πτήση τους έχει επιβεβαιωθεί.

Οι επιπτώσεις όμως δεν περιορίστηκαν μόνο στις αναχωρήσεις, καθώς το πρόβλημα επεκτάθηκεμε αποτέλεσμα να επηρεασοτύν και οι αφίξεις, δημιουργώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο.

Η easyJet ανέφερε ότι ορισμένες πτήσεις της δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, ενώ οι επιπτώσεις της βλάβης επεκτάθηκαν και σε πτήσεις εκτός Βρετανίας.

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Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας


Εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις, ενώ ορισμένοι ανέφεραν ότι παρέμειναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη, περιμένοντας να ενημερωθούν για την τύχη των πτήσεών τους. Οι ακυρώσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πτήσεις των British Airways, easyJet, KLM και Lufthansa, ενώ τα προβλήματα δημιούργησαν σημαντικές ανατροπές στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών.

Οι επιβάτες κλήθηκαν από τα αεροδρόμια να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Η NATS ανακοίνωσε ότι εντόπισε το πρόβλημα στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και ότι οι μηχανικοί εργάζονταν επειγόντως για την αποκατάσταση της λειτουργίας.



Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι εφαρμόστηκε λύση και το σύστημα άρχισε να επανέρχεται, ωστόσο η επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήταν άμεση, καθώς είχαν ήδη συσσωρευτεί εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία της τεχνικής βλάβης.

Το νέο περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες, καθώς αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας τα τελευταία χρόνια.

Η Ryanair και η Wizz Air ζήτησαν αλλαγές στη λειτουργία της NATS, με τη Ryanair να ζητά ακόμη και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Μάρτιν Ρολφ.

Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη NATS και αναμένει πλήρη έκθεση για το περιστατικό, προκειμένου να εξετάσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την αξιοπιστία του συστήματος.

Το πρόβλημα αναμένεται να έχει επιπτώσεις και μετά την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η επαναφορά των αεροσκαφών και των πληρωμάτων στις προγραμματισμένες θέσεις τους απαιτεί χρόνο, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις να μπορούν να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

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Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
10 ΣΧΟΛΙΑ

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