Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

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Η NATS ανακοίνωσε ότι εντόπισε το πρόβλημα στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και ότι οι μηχανικοί εργάζονταν επειγόντως για την αποκατάσταση της λειτουργίας.Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι εφαρμόστηκε λύση και το σύστημα άρχισε να επανέρχεται, ωστόσο η επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήταν άμεση, καθώς είχαν ήδη συσσωρευτεί εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία της τεχνικής βλάβης.Το νέο περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες, καθώς αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας τα τελευταία χρόνια.και ηζήτησαν αλλαγές στη λειτουργία της NATS, με τη Ryanair να ζητά ακόμη και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Μάρτιν Ρολφ.Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη NATS και αναμένει πλήρη έκθεση για το περιστατικό, προκειμένου να εξετάσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την αξιοπιστία του συστήματος.Το πρόβλημα αναμένεται να έχει επιπτώσεις και μετά την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η επαναφορά των αεροσκαφών και των πληρωμάτων στις προγραμματισμένες θέσεις τους απαιτεί χρόνο, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις να μπορούν να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.