Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
Η NATS ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη βλάβη και εφάρμοσε λύση για την αποκατάσταση του συστήματος
Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων της National Air Traffic Services (NATS), η οποία διαχειρίζεται τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24 που επικαλείται το Associated Press, τουλάχιστον 625 πτήσεις προς και από βρετανικά αεροδρόμια είχαν ακυρωθεί, ενώ σημαντικός αριθμός ακόμη αντιμετώπισε μεγάλες καθυστερήσεις.
⚠️ UK FLIGHT DISRUPTION — WHAT WE KNOW SO FAR— AirNav Radar (@AirNavRadar) September 8, 2026
📍 London Heathrow (LHR)
🔴 215 flights canceled
🟠 440 flights delayed
📍 London Gatwick (LGW)
🔴 120 flights canceled
🟠 315 flights delayed
📍 London City (LCY)
🔴 62 flights canceled
🟠 44 flights delayed
These figures are… https://t.co/Vlyj4UIKY5
Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ των οποίων το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, το London City, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης και σε αεροδρόμια της Σκωτίας.
Chaos at Heathrow Terminal 4 after the airport suspended all flights pic.twitter.com/OTdRIaQV18— Areeb Ullah (@are_eb) September 8, 2026
To αεροδρόμιο του Χίθροου έβγαλε και ανακοίνωση για το τεχνικό πρόβλημα και ζητάει συγνώμη.
Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, NATS, αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.
Υποστηρίζουμε την τοπική ομάδα της NATS στις προσπάθειές της να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.
Ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάζονται από την αναστάτωση και συνιστούμε στους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους και να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον η πτήση τους έχει επιβεβαιωθεί.
The air traffic control service @NATS is experiencing a technical issue which is impacting arriving and departing flights across UK airports.— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2026
We are supporting our local NATS team in their efforts to resolve the issue as quickly as possible.
We apologise to those affected by… pic.twitter.com/ji2LyCdL3T
Οι επιπτώσεις όμως δεν περιορίστηκαν μόνο στις αναχωρήσεις, καθώς το πρόβλημα επεκτάθηκεμε αποτέλεσμα να επηρεασοτύν και οι αφίξεις, δημιουργώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο.
Η easyJet ανέφερε ότι ορισμένες πτήσεις της δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, ενώ οι επιπτώσεις της βλάβης επεκτάθηκαν και σε πτήσεις εκτός Βρετανίας.
Εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις, ενώ ορισμένοι ανέφεραν ότι παρέμειναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη, περιμένοντας να ενημερωθούν για την τύχη των πτήσεών τους. Οι ακυρώσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πτήσεις των British Airways, easyJet, KLM και Lufthansa, ενώ τα προβλήματα δημιούργησαν σημαντικές ανατροπές στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών.
Οι επιβάτες κλήθηκαν από τα αεροδρόμια να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
Heathrow T5 right now #TechicalDifficulties pic.twitter.com/TK5hf6PHin— Andrew Bartels (@adb1146) September 8, 2026
Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι εφαρμόστηκε λύση και το σύστημα άρχισε να επανέρχεται, ωστόσο η επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήταν άμεση, καθώς είχαν ήδη συσσωρευτεί εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία της τεχνικής βλάβης.
Το νέο περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες, καθώς αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας τα τελευταία χρόνια.
Η Ryanair και η Wizz Air ζήτησαν αλλαγές στη λειτουργία της NATS, με τη Ryanair να ζητά ακόμη και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Μάρτιν Ρολφ.
Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη NATS και αναμένει πλήρη έκθεση για το περιστατικό, προκειμένου να εξετάσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την αξιοπιστία του συστήματος.
Το πρόβλημα αναμένεται να έχει επιπτώσεις και μετά την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η επαναφορά των αεροσκαφών και των πληρωμάτων στις προγραμματισμένες θέσεις τους απαιτεί χρόνο, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις να μπορούν να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
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