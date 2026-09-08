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Αποκαθίσταται σταδιακά το χάος στα βρετανικά αεροδρόμια μετά την τεχνική βλάβη, η συγγνώμη της NATS
Αποκαθίσταται σταδιακά το χάος στα βρετανικά αεροδρόμια μετά την τεχνική βλάβη, η συγγνώμη της NATS
Εκατοντάδες πτήσεις με καθυστερήσεις και ακυρώσεις
Αποκαθίσταται η τεχνική βλάβη στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων της βρετανικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS, η οποία νωρίτερα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις με ακυρώσεις πτήσεων σε αεροδρόμια της Βρετανίας.
Η NATS σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι «εφάρμοσε μια λύση» για την αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος και πως το σύστημα πτήσεων «αρχίζει να ανακάμπτει». Παράλληλα, η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια για την αποκατάσταση της λειτουργίας.
Νωρίτερα, το πρόβλημα επηρέασε σημαντικά τις αναχωρήσεις σε μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ. Συνολικά, σχεδόν 300 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι το απόγευμα, ενώ μεγάλος αριθμός πτήσεων αντιμετώπισε καθυστερήσεις.
Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στο Χίθροου είχαν καταγραφεί περίπου 100 ακυρώσεις και 367 καθυστερήσεις, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.
Η NATS είχε προηγουμένως διευκρινίσει ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και όχι στο ίδιο το βρετανικό εναέριο χώρο, ο οποίος παρέμενε ανοικτός. Ωστόσο, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των πτήσεων αναμένεται να χρειαστεί χρόνο.
Μετά την εφαρμογή της λύσης, η NATS ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» από τους επιβάτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε στα ταξίδια τους και κάλεσε τους ταξιδιώτες να συνεχίσουν να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία.
Η NATS σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι «εφάρμοσε μια λύση» για την αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος και πως το σύστημα πτήσεων «αρχίζει να ανακάμπτει». Παράλληλα, η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια για την αποκατάσταση της λειτουργίας.
Νωρίτερα, το πρόβλημα επηρέασε σημαντικά τις αναχωρήσεις σε μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ. Συνολικά, σχεδόν 300 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι το απόγευμα, ενώ μεγάλος αριθμός πτήσεων αντιμετώπισε καθυστερήσεις.
Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στο Χίθροου είχαν καταγραφεί περίπου 100 ακυρώσεις και 367 καθυστερήσεις, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.
Η NATS είχε προηγουμένως διευκρινίσει ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και όχι στο ίδιο το βρετανικό εναέριο χώρο, ο οποίος παρέμενε ανοικτός. Ωστόσο, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των πτήσεων αναμένεται να χρειαστεί χρόνο.
Μετά την εφαρμογή της λύσης, η NATS ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» από τους επιβάτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε στα ταξίδια τους και κάλεσε τους ταξιδιώτες να συνεχίσουν να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία.
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