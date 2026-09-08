Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομήλικούς του
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Ξυλοδαρμός Ανήλικοι

Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομήλικούς του

Aφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα παιδιά και γονείς - Θα υποβληθεί δικογραφία για τον ξυλοδαρμό

Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομήλικούς του
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Με μπουνιές επιτέθηκαν σε 15χρονο αγόρι δύο συνομίληκοι του στο Ηράκλειο. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κάτω από το σπίτι του παθόντα, έξω από οποίο πήγαν οι δύο ανήλικοι με άγριες διαθέσεις.

«Κατέβα μ... που... κάτω» φέρεται να του φώναξαν και ο 15χρονος κατέβηκε με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλεται, να τον ξυλοκοπήσουν. Όπως αναφέρει το cretalive, νωρίτερα οι τρεις τους είχαν συναντηθεί τυχαία σε μίνι-μάρκετ της περιοχής.

Καταγγέλλεται ότι οι δύο έβρισαν τον 15χρονο παθόντα, ο οποίος αποχώρησε για να πάει στο σπίτι του όπου και στην συνέχεια μετέβησαν οι δύο συνομήλικοι του.

Ο πατέρας του 15χρονου παθόντα ενημέρωσε αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ που βρήκε τυχαία στο δρόμο. Ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταβεί στο εφημερεύον νοσοκομείο προκειμένου να εκτιμηθεί ένα σκίσιμο στο μάτι και ένας μώλωπας στο πρόσωπο.

Οι δύο καταγγελλόμενοι ανήλικοι και οι γονείς τους παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και θα υποβληθεί η δικογραφία αρμοδίως.

Τι ακριβώς συνέβη δεν έχει γίνει γνωστό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις ανήλικοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.
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