Συγκλονίζει ο θείος του 37χρονου πιλότου του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα: Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε το πέντε μηνών κοριτσάκι του
Συγκλονίζει ο θείος του 37χρονου πιλότου του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα: Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε το πέντε μηνών κοριτσάκι του
«Η οικογένεια του δεν μπορεί να το πιστέψει, είναι τρελαμένοι οι γονείς του», ανέφερε ο θείος του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου
Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία με το μαχητικό αεροσκάφος Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο συνετρίβη χθες κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πιλότοι.
Πρόκειται για τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, ο θείος του 37χρονου συγκλονίζει με τα λόγια του μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τον αδικοχαμένο πιλότο και την οικογένειά του που βυθίστηκε στο πένθος.
«Ήταν πολύ καλό παιδί. Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Από μικρό παιδί. Έκοβε φωτογραφίες πέντε χρονών τα αεροπλάνα και τα κάρφωνε στις πόρτες. Χρυσό παιδί. Παντρεύτηκε και θα κάναμε την βάφτιση. Έχει ένα κοριτσάκι 5 μηνών. Θα κάναμε τη βάφτιση στις 12 Σεπτεμβρίου στη Πρέβεζα. Τελείωσε αυτό ήταν», είπε αρχικά μη μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.
Και συμπλήρωσε: «Είχε πάρει σπίτι στη Πάτρα για να είναι κοντά στην Ανδραβίδα. Τώρα τελευταία είχε γίνει εκπαιδευτής σε πέντε αεροπλάνα. Έπρεπε να τα έχουν καταργήσει από την πρώτη στιγμή. 50-60 χρόνια αεροπλάνα. Τι να λέμε τώρα; Το έλεγε ότι είναι παλιά τα αεροπλάνα. Του έλεγα: σήκω φύγε και μου έλεγε πως δεν μπορεί. Έλεγε ότι τα συντηρούν. Περνούσε πάνω από το σπίτι μου συνέχεια. Τους καμάρωνε όλο το χωριό».
«Η οικογένεια του δεν μπορεί να το πιστέψει, είναι τρελαμένοι οι γονείς του. Δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι δεν θα δουν ξανά το παιδί τους. Ήταν πολύ καλός μαθητής. Πάντα το όνειρό του ήταν να γίνει πιλότος. Δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών. Ήθελε να πετά. Προτιμούσε να πετά, να προστατεύει την πατρίδα από ψηλά, παρά να είναι με ένα κατσαβίδι», πρόσθεσε ο θείος του.
Τέλος, σε ερώτηση που του έγινε για το εάν ο 37χρονος φοβόταν απάντησε:
«Ήταν 13 χρόνια με το ίδιο αεροπλάνο. Φοβόταν κάθε μέρα. Οι γονείς του κάθε μέρα πριν ξεκινήσει τρέμανε. Να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Να τα αποσύρουν αύριο το πρωί».
Πρόκειται για τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, ο θείος του 37χρονου συγκλονίζει με τα λόγια του μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τον αδικοχαμένο πιλότο και την οικογένειά του που βυθίστηκε στο πένθος.
«Ήταν πολύ καλό παιδί. Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Από μικρό παιδί. Έκοβε φωτογραφίες πέντε χρονών τα αεροπλάνα και τα κάρφωνε στις πόρτες. Χρυσό παιδί. Παντρεύτηκε και θα κάναμε την βάφτιση. Έχει ένα κοριτσάκι 5 μηνών. Θα κάναμε τη βάφτιση στις 12 Σεπτεμβρίου στη Πρέβεζα. Τελείωσε αυτό ήταν», είπε αρχικά μη μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.
Και συμπλήρωσε: «Είχε πάρει σπίτι στη Πάτρα για να είναι κοντά στην Ανδραβίδα. Τώρα τελευταία είχε γίνει εκπαιδευτής σε πέντε αεροπλάνα. Έπρεπε να τα έχουν καταργήσει από την πρώτη στιγμή. 50-60 χρόνια αεροπλάνα. Τι να λέμε τώρα; Το έλεγε ότι είναι παλιά τα αεροπλάνα. Του έλεγα: σήκω φύγε και μου έλεγε πως δεν μπορεί. Έλεγε ότι τα συντηρούν. Περνούσε πάνω από το σπίτι μου συνέχεια. Τους καμάρωνε όλο το χωριό».
«Η οικογένεια του δεν μπορεί να το πιστέψει, είναι τρελαμένοι οι γονείς του. Δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι δεν θα δουν ξανά το παιδί τους. Ήταν πολύ καλός μαθητής. Πάντα το όνειρό του ήταν να γίνει πιλότος. Δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών. Ήθελε να πετά. Προτιμούσε να πετά, να προστατεύει την πατρίδα από ψηλά, παρά να είναι με ένα κατσαβίδι», πρόσθεσε ο θείος του.
Τέλος, σε ερώτηση που του έγινε για το εάν ο 37χρονος φοβόταν απάντησε:
«Ήταν 13 χρόνια με το ίδιο αεροπλάνο. Φοβόταν κάθε μέρα. Οι γονείς του κάθε μέρα πριν ξεκινήσει τρέμανε. Να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Να τα αποσύρουν αύριο το πρωί».
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