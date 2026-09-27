Ζάκυνθος: Νεκρή σε χωράφι βρέθηκε η 64χρονη που αγνοούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου
Ζάκυνθος: Νεκρή σε χωράφι βρέθηκε η 64χρονη που αγνοούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου
Τη σορό της εντόπισε κάτοικος της περιοχής, που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες
Νεκρή βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/9) σε χωράφι με ελιές στη Ζάκυνθο η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοούνταν από την Παρασκευή (11/9) και η οποία διέμενε σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλυκανά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη σορό της εντόπισε κάτοικος της περιοχής, που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Καστέλια» στο Άνω Γερακαρίο.
Από την αστυνομία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε είναι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περίπου, από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.
Η σορός της, θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη σορό της εντόπισε κάτοικος της περιοχής, που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Καστέλια» στο Άνω Γερακαρίο.
Από την αστυνομία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε είναι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περίπου, από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.
Η σορός της, θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
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