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Συνελήφθη γυναίκα στον Πύργο που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα
Συνελήφθη γυναίκα στον Πύργο που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα
Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατηγορούμενη εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα (26/9) στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μία ημεδαπή γυναίκα που παρίστανε τη νοσοκόμα.
Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια.
Σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.
Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια.
Σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.
Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
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