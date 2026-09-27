Τα δύο πλοία που ανοίγουν τον δρόμο για τη γεώτρηση ExxonMobil – Energean το 2027 στο Ιόνιο
Τα δύο πλοία που ανοίγουν τον δρόμο για τη γεώτρηση ExxonMobil – Energean το 2027 στο Ιόνιο
Υποβλήθηκε το αίτημα στις ελληνικές αρχές για την έγκριση της δραστηριοποίησης δύο ειδικών πλοίων για υποβοηθητικές εργασίες της δοκιμαστικής γεώτρησης
Τα πρώτα βήματα για τη διαδικασία έναρξης της πρώτης γεώτρησης στην Ελλάδα, μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, ξεκίνησαν, όπως είχε προαναγγείλει από τη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την αίτηση για έγκριση άδειας σε δύο εξειδικευμένα βοηθητικά για τη γεώτρηση πλοία.
Η Energean, ως διαχειρίστρια της Κοινοπραξίας που, με επικεφαλής την ExxonMobil, έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του Block 2 στην περιοχή της Κέρκυρας, υπέβαλε αίτημα στις ελληνικές αρχές για την έγκριση της δραστηριοποίησης δύο ειδικών πλοίων για υποβοηθητικές εργασίες της δοκιμαστικής γεώτρησης.
Σύμφωνα με το αίτημα, τα δύο πλοία, “SWIFT TIDE”, σημαίας Isle of Man, και “HIGHLAND CHIEFTAIN”, σημαίας United Kingdom, θα αναλάβουν εργασίες υποστήριξης στην υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση, όπως την μεταφορά του προσωπικού και τη μεταφορά γεωτρητικού εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και λοιπών εφοδίων μεταξύ της χερσαίας βάσης υποστήριξης και της πλωτής γεωτρητικής μονάδας (MODU).
Το αίτημα αναφέρει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01.02.2027 έως 01.05.2027, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και από πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, που, μετά και τη συνάντηση του Σ. Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Αρντίλ ανέφεραν ότι η δοκιμαστική γεώτρηση θα ξεκινήσει Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027.
Σε ένα άλλο πεδίο, πάντως, η Αθήνα εξέδωσε τελικά NAVTEX για τη διενέργεια ορισμένων εργασιών αποκατάστασης βλαβών στο υποθαλάσσιο δίκτυο διασύνδεσης οπτικών ινών Χίου-Λέσβου του ΟΤΕ, με το πλοίο OCEAN LINK, για το οποίο εκδόθηκε η NAVTEX (201/26) ( που αφορά περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε διεθνή ύδατα, δυτικά της Χίου. Οι εργασίες του πλοίου παρακολουθούνται διακριτικά, για την περίπτωση που η Τουρκία επαναλάβει την πάγια πρακτική παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου πλοίων, τα οποία πραγματοποιούν συνήθεις εργασίες συντήρησης ή τοποθέτησης καλωδίων και δικτύων σε περιοχές όπου αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Η Energean, ως διαχειρίστρια της Κοινοπραξίας που, με επικεφαλής την ExxonMobil, έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του Block 2 στην περιοχή της Κέρκυρας, υπέβαλε αίτημα στις ελληνικές αρχές για την έγκριση της δραστηριοποίησης δύο ειδικών πλοίων για υποβοηθητικές εργασίες της δοκιμαστικής γεώτρησης.
Σύμφωνα με το αίτημα, τα δύο πλοία, “SWIFT TIDE”, σημαίας Isle of Man, και “HIGHLAND CHIEFTAIN”, σημαίας United Kingdom, θα αναλάβουν εργασίες υποστήριξης στην υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση, όπως την μεταφορά του προσωπικού και τη μεταφορά γεωτρητικού εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και λοιπών εφοδίων μεταξύ της χερσαίας βάσης υποστήριξης και της πλωτής γεωτρητικής μονάδας (MODU).
Το αίτημα αναφέρει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01.02.2027 έως 01.05.2027, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και από πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, που, μετά και τη συνάντηση του Σ. Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Αρντίλ ανέφεραν ότι η δοκιμαστική γεώτρηση θα ξεκινήσει Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027.
Σε ένα άλλο πεδίο, πάντως, η Αθήνα εξέδωσε τελικά NAVTEX για τη διενέργεια ορισμένων εργασιών αποκατάστασης βλαβών στο υποθαλάσσιο δίκτυο διασύνδεσης οπτικών ινών Χίου-Λέσβου του ΟΤΕ, με το πλοίο OCEAN LINK, για το οποίο εκδόθηκε η NAVTEX (201/26) ( που αφορά περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε διεθνή ύδατα, δυτικά της Χίου. Οι εργασίες του πλοίου παρακολουθούνται διακριτικά, για την περίπτωση που η Τουρκία επαναλάβει την πάγια πρακτική παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου πλοίων, τα οποία πραγματοποιούν συνήθεις εργασίες συντήρησης ή τοποθέτησης καλωδίων και δικτύων σε περιοχές όπου αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα