Μαίνεται η φωτιά στη Λέσβο, καίει χαμηλή βλάστηση
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λέσβος

Μαίνεται η φωτιά στη Λέσβο, καίει χαμηλή βλάστηση

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα

Μαίνεται η φωτιά στη Λέσβο, καίει χαμηλή βλάστηση
UPD:
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής (27/9) στην περιοχή Κούκμος, μεταξύ Παρακοίλων και Άγρας στην Λέσβο.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 7-8 μποφόρ.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.



Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μεγάλη φωτιά στον Κούκμο μεταξύ Παρακοίλων και Αγρας
UPD:

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