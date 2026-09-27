Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Μαίνεται η φωτιά στη Λέσβο, καίει χαμηλή βλάστηση
Μαίνεται η φωτιά στη Λέσβο, καίει χαμηλή βλάστηση
Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
UPD:
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής (27/9) στην περιοχή Κούκμος, μεταξύ Παρακοίλων και Άγρας στην Λέσβο.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 7-8 μποφόρ.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 7-8 μποφόρ.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2026
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
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