Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Έλενας Αντωνίου «Στην τελευταία στροφή»

Ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες σύγχρονες Ελληνίδες συγγραφείς στο είδος της ρομαντικής λογοτεχνίας, με περισσότερα από 15 μυθιστορήματα στο ενεργητικό της, Έλενα Αντωνίου έχει συνηθίσει το κοινό της στο... απροσδόκητο. Κυρίως σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, το «σκηνικό» εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι ιστορίες της, Αντωνίου τολμά να τοποθετεί τους ήρωές της σε χώρο ή και χρόνο που κεντρίζουν (και κερδίζουν) αμέσως τον αναγνώστη.Το «Στην τελευταία στροφή» αποτελεί ακριβώς ένα παράδειγμα αυτής της τολμηρής προσέγγισης εκ μέρους της συγγραφέως, καθώς το βιβλίο εξιστορεί τον περιπετειώδη και φλογερό, αλλά γεμάτο εμπόδια και κακουχίες έρωτα ενός Ισπανού πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας, του Χουάν Γκαμπριέλ Μορένο, με την γοητευτική αλλά και αινιγματική μηχανολόγο Αυγή Κάρμεν Πέρεθ. Εκείνη αρχικά αντιστέκεται στην πολιορκία, καθώς είναι εξ αρχής αποφασισμένη να μην επιτρέψει στο επάγγελμά της να υπερβεί τα όρια και να αναμιχθεί στην προσωπική ζωή της. Γι' αυτό η Αυγή πασχίζει, με νύχια και με δόντια, να αποκρούσει την ολομέτωπη επίθεση αγάπης και πόθου που υφίσταται από τον Χουάν. Όμως, οι άμυνές της θα την προδώσουν και θα πάψει να καταπολεμά την ίδια της την επιθυμία να ανταποκριθεί στο ερωτικό κάλεσμα ενός άντρα που έχει ως επάγγελμα να παίζει τη ζωή του κορώνα-γράμματα οδηγώντας ως το ακρώτατο όριο της αυτοκαταστροφής. Χωρίς να το περιμένει, η Αυγή δεν παραδίδεται μόνο στον έρωτα, αλλά και στη μοίρα, η οποία έχει τα δικά της, μοχθηρά και σαδιστικά σχέδια για εκείνη και τον αγαπημένο της.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό μυθιστόρημα «Στην τελευταία στροφή» της Έλενας Αντωνίου είναι στο ΘΕΜΑ.