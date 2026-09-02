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Φωτιά στα Σπάτα κοντά σε καταυλισμό, καίει ξερά χόρτα
Φωτιά στα Σπάτα κοντά σε καταυλισμό, καίει ξερά χόρτα
Η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς παραμένει άγνωστη
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, κοντά σε καταυλισμό, με την πυρκαγιά να καίει ξερά χόρτα.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνολικά 46 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Τα αίτια εκδήλωσής της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνολικά 46 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Τα αίτια εκδήλωσής της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
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