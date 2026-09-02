Κέιτι Πέρι για Τζάστιν Τριντό: Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και όλα άλλαξαν
Κέιτι Πέρι για Τζάστιν Τριντό: Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και όλα άλλαξαν
Πήρα το μεγαλύτερο δώρο από την περιοδεία μου «Lifetimes Tour», δήλωσε η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στη γνωριμία τους
Ως το μεγαλύτερο δώρο περιέγραψε η Κέιτι Πέρι της σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό. Η 41χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ και αποκάλυψε ότι μέσα σε αυτή τη μεταβατική φάση γνώρισε τον άνθρωπο που σήμερα αποκαλεί «έρωτα της ζωής της».
«Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη χρονιά ήταν πραγματικά δύσκολη», δήλωσε η Πέρι σε συνέντευξή της στο PEOPLE. Η περιοδεία «Lifetimes Tour» συνέπεσε με μια μεταβατική περίοδο για εκείνη, η οποία, αφού αντιμετώπισε σκληρή κριτική για το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «143», πέρασε και έναν πολυσυζητημένο χωρισμό το περασμένο καλοκαίρι από τον πατέρα της κόρης της και σύντροφό της επί σχεδόν δέκα χρόνια, Ορλάντο Μπλουμ.
Παρά τις «αναταράξεις» στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, η ίδια δεν πτοήθηκε. «Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου».
Αυτός δεν είναι άλλος από τον 54χρονο Τζάστιν Τριντό, πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Έναν χρόνο αργότερα, η τραγουδίστρια δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ και ανατρέχει σε αυτή τη σημαδιακή περίοδο της ζωής της μέσα από τo «Katy Perry: The Lifetimes Tour—Live From Paris». «Πολλοί άνθρωποι έλεγαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω και μου άσκησαν τεράστια κριτική — και τελικά το έκανα. Κάποιοι λένε “cringe, cringe, cringe”. Αλλά εγώ ζω τη γ....νη ζωή μου στο έπακρο!», εξομολογήθηκε.
Η Πέρι ξεκίνησε την περιοδεία της τον Απρίλιο του 2025, λίγους μόλις μήνες πριν οι εκπρόσωποι της ίδιας και του Ορλάντο Μπλουμ, επιβεβαιώσουν τον χωρισμό τους. «Ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος. Οι φίλοι μου ήταν όλοι μαζί πίσω στο σπίτι. Εγώ έκλαιγα και ένιωθα ότι βρισκόμουν πολύ μακριά. Αλλά τότε οι άγγελοί μου έπιασαν δουλειά. Ήταν πραγματικά δίπλα μου», θυμήθηκε.
Μέχρι το τέλος εκείνου του μήνα, η ίδια και ο Τριντό πυροδότησαν φήμες περί ειδυλλίου, όταν εμφανίστηκαν μαζί για δείπνο στο Μόντρεαλ, ενώ δύο ημέρες αργότερα ο πρώην πολιτικός εθεάθη σε συναυλία της μαζί με την κόρη του. Ο Τριντό έχει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του. «Γνώρισα τον Τζάστιν κατά τη διάρκεια της περιοδείας και μετά τα πράγματα άλλαξαν», εξήγησε.
Η Πέρι πιστεύει έντονα στη δύναμη του manifestation, της ιδέας δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να προσελκύσει στη ζωή του όσα επιθυμεί, και τον περασμένο Αύγουστο είχε γράψει μια λίστα με αυτά που ήθελε. Ένα από αυτά ήταν: «Το Νο 10 γράφει απλώς “Αληθινή Αγάπη”. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα».
Τον Οκτώβριο, το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του κάνοντας κοινή εμφάνιση στο Παρίσι για τα γενέθλια της Πέρι, ενώ τον περασμένο Ιούνιο έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής συναυλίας στο Φεστιβάλ Tribeca. Τον ίδιο μήνα, η Πέρι κυκλοφόρησε το «Watch It Burn», ένα δυναμικό τραγούδι χωρισμού, που φαίνεται να έχει αντλήσει έμπνευση από το τέλος της προηγούμενης σχέσης της.
«Δεν θα έμενα σε μια σχέση για εννέα χρόνια αν δεν υπήρχαν πραγματικά σημαντικά πράγματα που έπρεπε να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος, σωστά; Έπρεπε να την αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω. Πάντα ήθελα αυτόν τον επικό, θρυλικό έρωτα και το συζητούσα με τον θεραπευτή μου: Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό ήταν κατά κάποιον τρόπο το κομμάτι του παζλ που έλειπε — και μετά εμφανίστηκε», ανέφερε.
Και ο Τριντό ήταν στο πλευρό της όλο το καλοκαίρι, καθώς βρέθηκε στο κοινό σε 10 από τις 20 πιο πρόσφατες συναυλίες της. «Ξέρει τους στίχους, με στηρίζει και με θαυμάζει· είναι κάτι εξαιρετικά θεραπευτικό», είπε η Πέρι, προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που λειτουργεί με την καρδιά του και νομίζω ότι σε αυτό ταιριάζουμε. Είμαι τόσο ευγνώμων».
Προς το παρόν, η ποπ σταρ επικεντρώνεται στις πολύτιμες, καθημερινές στιγμές. «Ζω τη ζωή μου, ώστε να μπορώ να γράφω για τη ζωή μου», εκμυστηρεύτηκε.
«Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη χρονιά ήταν πραγματικά δύσκολη», δήλωσε η Πέρι σε συνέντευξή της στο PEOPLE. Η περιοδεία «Lifetimes Tour» συνέπεσε με μια μεταβατική περίοδο για εκείνη, η οποία, αφού αντιμετώπισε σκληρή κριτική για το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «143», πέρασε και έναν πολυσυζητημένο χωρισμό το περασμένο καλοκαίρι από τον πατέρα της κόρης της και σύντροφό της επί σχεδόν δέκα χρόνια, Ορλάντο Μπλουμ.
Παρά τις «αναταράξεις» στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, η ίδια δεν πτοήθηκε. «Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου».
Αυτός δεν είναι άλλος από τον 54χρονο Τζάστιν Τριντό, πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Έναν χρόνο αργότερα, η τραγουδίστρια δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ και ανατρέχει σε αυτή τη σημαδιακή περίοδο της ζωής της μέσα από τo «Katy Perry: The Lifetimes Tour—Live From Paris». «Πολλοί άνθρωποι έλεγαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω και μου άσκησαν τεράστια κριτική — και τελικά το έκανα. Κάποιοι λένε “cringe, cringe, cringe”. Αλλά εγώ ζω τη γ....νη ζωή μου στο έπακρο!», εξομολογήθηκε.
Katy Perry Told Her Therapist She Wanted a ‘Legendary Love.’ Then She Met Justin Trudeau: ‘Missing Puzzle Piece’ (Exclusive) https://t.co/7sIol5HscP— People (@people) September 2, 2026
Μέχρι το τέλος εκείνου του μήνα, η ίδια και ο Τριντό πυροδότησαν φήμες περί ειδυλλίου, όταν εμφανίστηκαν μαζί για δείπνο στο Μόντρεαλ, ενώ δύο ημέρες αργότερα ο πρώην πολιτικός εθεάθη σε συναυλία της μαζί με την κόρη του. Ο Τριντό έχει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του. «Γνώρισα τον Τζάστιν κατά τη διάρκεια της περιοδείας και μετά τα πράγματα άλλαξαν», εξήγησε.
Η Πέρι πιστεύει έντονα στη δύναμη του manifestation, της ιδέας δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να προσελκύσει στη ζωή του όσα επιθυμεί, και τον περασμένο Αύγουστο είχε γράψει μια λίστα με αυτά που ήθελε. Ένα από αυτά ήταν: «Το Νο 10 γράφει απλώς “Αληθινή Αγάπη”. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα».
Τον Οκτώβριο, το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του κάνοντας κοινή εμφάνιση στο Παρίσι για τα γενέθλια της Πέρι, ενώ τον περασμένο Ιούνιο έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής συναυλίας στο Φεστιβάλ Tribeca. Τον ίδιο μήνα, η Πέρι κυκλοφόρησε το «Watch It Burn», ένα δυναμικό τραγούδι χωρισμού, που φαίνεται να έχει αντλήσει έμπνευση από το τέλος της προηγούμενης σχέσης της.
«Δεν θα έμενα σε μια σχέση για εννέα χρόνια αν δεν υπήρχαν πραγματικά σημαντικά πράγματα που έπρεπε να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος, σωστά; Έπρεπε να την αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω. Πάντα ήθελα αυτόν τον επικό, θρυλικό έρωτα και το συζητούσα με τον θεραπευτή μου: Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό ήταν κατά κάποιον τρόπο το κομμάτι του παζλ που έλειπε — και μετά εμφανίστηκε», ανέφερε.
Και ο Τριντό ήταν στο πλευρό της όλο το καλοκαίρι, καθώς βρέθηκε στο κοινό σε 10 από τις 20 πιο πρόσφατες συναυλίες της. «Ξέρει τους στίχους, με στηρίζει και με θαυμάζει· είναι κάτι εξαιρετικά θεραπευτικό», είπε η Πέρι, προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που λειτουργεί με την καρδιά του και νομίζω ότι σε αυτό ταιριάζουμε. Είμαι τόσο ευγνώμων».
Προς το παρόν, η ποπ σταρ επικεντρώνεται στις πολύτιμες, καθημερινές στιγμές. «Ζω τη ζωή μου, ώστε να μπορώ να γράφω για τη ζωή μου», εκμυστηρεύτηκε.
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