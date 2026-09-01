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Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δείτε τους πίνακες
Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δείτε τους πίνακες
Πρόκειται για 23.020 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση
Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027.
Πρόκειται για 23.020 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Συγκεκριμένα, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
200 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 35 θέσεων [εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.)] λόγω έλλειψης υποψηφίων.
Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 40 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.
Για τον πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης πατήστε ΕΔΩ
Για τον πίνακα ΣΜΕΑ πατήστε ΕΔΩ
Για τον πίνακα για τα Μουσικά Σχολεία πατήστε ΕΔΩ
Πρόκειται για 23.020 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Συγκεκριμένα, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
200 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 35 θέσεων [εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.)] λόγω έλλειψης υποψηφίων.
Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 40 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.
Για τον πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης πατήστε ΕΔΩ
Για τον πίνακα ΣΜΕΑ πατήστε ΕΔΩ
Για τον πίνακα για τα Μουσικά Σχολεία πατήστε ΕΔΩ
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