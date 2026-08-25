ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία, του έκανε μήνυση μετά τον καυγά στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Ενδοοικογενειακή βία Παρουσιάστρια

Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία, του έκανε μήνυση μετά τον καυγά στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή

Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ευελπίδων – Αρχικά η παρουσιάστρια δεν ήταν σε θέση να καταθέσει, στη συνέχεια έκανε μήνυση

Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία, του έκανε μήνυση μετά τον καυγά στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή
406 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη μετά από μήνυση για ενδοοικογενειακή βία ο σύζυγος της παρουσιάστριας. Η παρουσιάστρια κατέθεσε μήνυση μετά τον καβγά που είχαν χθες μέσα στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή.

Ο σύζυγός της οδηγήθηκε σήμερα Τρίτη το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές θα αποφασίσουν εάν θα τον δικάσουν σήμερα, εάν θα ορίσουν δικάσιμο ή εάν θα του δώσουν αναβολή.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού, πήρε τηλέφωνο χθες στην αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για εξύβριση.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Καθώς το αδίκημα της εξύβρισης δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως, η γυναίκα έπρεπε να υποβάλει μήνυση εφόσον επιθυμούσε να κινηθεί η διαδικασία για τη σύλληψη του συζύγου της, κάτι που, τελικά έγινε.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ενδοοικογενειακή βία, αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.
406 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης