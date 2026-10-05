Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στον Αυλώνα Μεσσηνίας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στον Αυλώνα Μεσσηνίας
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δάσος στον Αυλώνα Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεσης της πυρκαγιάς 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεσης της πυρκαγιάς 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026
UPD:
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