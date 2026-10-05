Εντοπισμός λέμβου με 65 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μετανάστες Λιμενικό Σώμα

Εντοπισμός λέμβου με 65 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Ο εντοπισμός έγινε από αεροσκάφος της Frontex

Εντοπισμός λέμβου με 65 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) εντοπίστηκε από αέρος, από αεροσκάφος της Frontex, λέμβος με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. 

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου προχώρησε στην περισυλλογή 65 μεταναστών.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης