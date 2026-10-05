Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Εντοπισμός λέμβου με 65 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Εντοπισμός λέμβου με 65 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Ο εντοπισμός έγινε από αεροσκάφος της Frontex
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) εντοπίστηκε από αέρος, από αεροσκάφος της Frontex, λέμβος με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου προχώρησε στην περισυλλογή 65 μεταναστών.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου προχώρησε στην περισυλλογή 65 μεταναστών.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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