Θρήνος για 53χρονο Πατρινό επιχειρηματία που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην Κεφαλονιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Φρεάτιο πτώση Νεκρός Επιχειρηματίας

Θρήνος για 53χρονο Πατρινό επιχειρηματία που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην Κεφαλονιά

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για επαγγελματία που διαθέτει μηχανήματα και δραστηριοποιείται σε έργα και είναι κάτοικος Αγυιάς

Θρήνος για 53χρονο Πατρινό επιχειρηματία που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην Κεφαλονιά
Θρήνος στην Πάτρα για 53χρονο Πατρινό επιχειρηματία, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην περιοχή Άμμες στην Κεφαλονιά.

Όπως αναφέρει το tempo24news.gr, πρόκειται για επαγγελματία που διαθέτει μηχανήματα και δραστηριοποιείται σε έργα, ενώ φέρεται να είναι κάτοικος Αγυιάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό νωρίτερα, περίπου στις 15:00. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο φρεάτιο και προχώρησαν στην ανάσυρσή του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορείο σε προκαθορισμένο σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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