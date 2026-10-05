Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Καταδίωξη Μοτοσικλέτα Μοτοσικλετιστής

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα από την οδό Παπαναστασίου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Στράτος Λούβαρης
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Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας να συγκρουστεί με άλλο δίκυκλο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα από την οδό Παπαναστασίου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.

Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη οχήματος από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», η οποία σταμάτησε στην οδό Κασσάνδρου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ο άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Στράτος Λούβαρης
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