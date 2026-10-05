Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα από την οδό Παπαναστασίου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει
Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας να συγκρουστεί με άλλο δίκυκλο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα από την οδό Παπαναστασίου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.
Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη οχήματος από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», η οποία σταμάτησε στην οδό Κασσάνδρου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Ο άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα από την οδό Παπαναστασίου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.
Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη οχήματος από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», η οποία σταμάτησε στην οδό Κασσάνδρου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Ο άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα