Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, αρνείται τις κατηγορίες
Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, αρνείται τις κατηγορίες
«Πανικοβλήθηκα και έκρυψα τη σορό», φέρεται να δηλώνει - Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός της είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
Σε βάρος του Σαρίφ Αχμαντζάι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη 38χρονη νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σορό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.
Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε.
Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός της είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
Σε βάρος του Σαρίφ Αχμαντζάι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη 38χρονη νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σορό της.
Δείτε βίντεο από την μεταγωγή του:
Η κατάθεση «κλειδί» της συζύγου τουΣημαντική εξέλιξη στις έρευνες αποτέλεσε η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της υπόθεσης, όταν άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.
Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε.
Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους.
Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί από τον Διεθνή Ερυθρό ΣταυρόTην ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η προσωπική ιστορία του Σαρίφ Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα.
Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί, ο Αχμαντζάι γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.
Ο ίδιος εγκατέλειψε τη χώρα σε ηλικία 15 ετών και, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016, μέσω της Λέσβου.
Αρχικά φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας στο νησί και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί ασπάστηκε τον χριστιανισμό, γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023, ενώ το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί.
Μαζί ίδρυσαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Love Every Nation Athens», με αντικείμενο τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.
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