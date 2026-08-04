Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ
Νωρίτερα υπήρξαν αλλαγές στην κυκλοφορία λόγω πτώσης κλαδιών
UPD:
Η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ αποκαταστάθηκε. Η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προβλήματα καταγράφονται στη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), εξαιτίας πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου, που επηρέασαν την κυκλοφορία των συρμών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.
UPD:
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