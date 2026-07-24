Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 20.00 με το κέντρο της Άμεσης Δράσης να δέχεται κλήση για άνδρα ο οποίος έφερε τραύμα από όπλο - πιθανότατα από καραμπίνα- και βρίσκονταν τραυματισμένος έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 35χρονο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.
Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 20.00 με το κέντρο της Άμεσης Δράσης να δέχεται κλήση για άνδρα ο οποίος έφερε τραύμα από όπλο - πιθανότατα από καραμπίνα- και βρίσκονταν τραυματισμένος έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 35χρονο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.
Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
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