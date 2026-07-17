Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.
Conceptum: Το ελληνικό success story στην εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης
Conceptum: Το ελληνικό success story στην εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης
Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
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Η εκπαίδευση αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. Διαδραστικές οθόνες, ψηφιακές πλατφόρμες, εικονικά εργαστήρια και σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές αλληλεπιδρούν με τη γνώση. Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για σχολεία, πανεπιστήμια και οργανισμούς, η πρόκληση δεν είναι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά η ουσιαστική αξιοποίησή τους εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Πράγματι, η ανάγκη για λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογικό εξοπλισμό, ψηφιακό περιεχόμενο, λογισμικό και τεχνική υποστήριξη γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Σε αυτό το πεδίο, η Conceptum έχει αναπτύξει μια σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του εκπαιδευτικού/ εποπτικού εξοπλισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
Από το λογισμικό στις ολοκληρωμένες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Η Conceptum ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής με έμφαση στην εκπαιδευτική τεχνολογία λογισμικού. Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις επεκτάθηκε στον σχεδιασμό εφαρμογών e-learning, ψηφιακού περιεχομένου, και εκπαιδευτικού εξοπλισμού με στόχο να ικανοποιεί ολοκληρωμένα και ποιοτικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας για μια σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας και κατάρτισης
Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών, με έμφαση στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης έχοντας πλέον εντάξει στο πελατολόγιό της τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχολείων, κολλεγίων κ.ά. Συνδυάζει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες υλοποίησης, από τον σχεδιασμό ενός έργου και την εγκατάσταση των συστημάτων έως την εκπαίδευση των χρηστών και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και μετά την παράδοση.
Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι η τεχνολογία αποτελεί εργαλείο που αποκτά αξία όταν ενσωματώνεται με ουσιαστικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως σημειώνει ο Δρ Αδάμ Δαμιανάκης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Conceptum, «Η τεχνολογία από μόνη της δεν αλλάζει την εκπαίδευση. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να υποστηρίζει ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό και να ενισχύει την εμπειρία μάθησης. Στην Conceptum, εδώ και τρεις δεκαετίες, στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των οργανισμών, ενώ μεθοδικά εκπαιδεύουμε τους πελάτες αλλά και τους εργαζόμενούς μας».
Παρουσία στην αγορά και διεθνείς συνεργασίες
Η Conceptum έχει αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι InFocus, BenQ, Philips, Smit Visual και Sandberg, για να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εμπειρία της στη σύνδεση εξοπλισμού, εγκατάστασης λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης, της επιτρέπει να αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, η οργανωμένη εμπορική και τεχνική της δομή, οι πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζει και το δίκτυο συνεργατών της σε Ελλάδα και Κύπρο διασφαλίζουν ομαλή λειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Η εμπειρία της εταιρείας αποτυπώνεται σε έργα που έχουν υλοποιηθεί σε σημαντικούς φορείς της εκπαίδευσης και του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων τo Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Deree, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), αλλά και φορείς με εκπαιδευτικές ανάγκες όπως τα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Παίδων Αγία Σοφία, τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, το Πολεμικό Ναυτικό, η ΕΑΒ κ.ά.
Στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα, λύσεις εκπαιδευτικού ψηφιακού μετασχηματισμού της Conceptum αξιοποιούνται πλήρως σε ιδρύματα όπως το Κολλέγιο Αθηνών και τα Εκπαιδευτήρια Μωραΐτη, το Anatolia κ.ά., ενώ η εταιρεία έχει συμμετάσχει και σε έργα τεχνολογικών υποδομών, για παράδειγμα προμήθειες tablets σε μεγάλους οργανισμούς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και το ΕΔΥΤΕ.
Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Το χαρτοφυλάκιο της Conceptum καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει διαδραστικές οθόνες και συστήματα OPS, λύσεις ασπροπινάκων και Chameleon, καθώς και πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία μάθησης, όπως το mozaBook, το LMAtool, και το Constructor Tech Educational Ecosystem, που περιλαμβάνει εφαρμογές για αξιολόγηση εξ αποστάσεως (Proctoring) και εικονικά εργαστήρια (VR Labs) αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Επιπροσθέτως, τα προβολικά της Conceptum SmartStyle, αξιοποιούνται σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση.
Για την ακρίβεια, η πλατφόρμα mozaBook αξιοποιεί διαδραστικό περιεχόμενο, τρισδιάστατα μοντέλα και εργαλεία εικονικού εργαστηρίου, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς περισσότερες δυνατότητες να δημιουργήσουν ένα πιο συμμετοχικό και βιωματικό περιβάλλον μάθησης.
Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό για σχολικά εργαστήρια Φυσικής και Χημείας, τρισδιάστατα εικονικά εργαστήρια, καθώς και λύσεις όπως σχολικά lockers και Charging Trolley Stations, που ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων σχολικών μονάδων.
Τρεις δεκαετίες παρουσίας στην ψηφιακή εκπαίδευση
Ένα από τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης της Conceptum είναι η δυνατότητα υλοποίησης έργων end-to-end. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην παροχή εξοπλισμού και λογισμικού, αλλά αναλαμβάνει τη μελέτη, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την υποστήριξη των λύσεων που υλοποιεί. Με εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα και δίκτυο μηχανικών και συνεργατών, διασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη συνεχή υποστήριξη των οργανισμών που την εμπιστεύονται. Με την ψηφιακή μετάβαση της εκπαίδευσης να συνεχίζεται με γρήγορα βήματα, η ανάγκη για λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, εκπαιδευτική τεχνογνωσία και αξιόπιστη υποστήριξη γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
Με ιστορία που ξεκινά το 1995 και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα έργων, η Conceptum συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη λύσεων που συνδέουν την τεχνολογία με την εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό σχολείων, πανεπιστημίων και οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.
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