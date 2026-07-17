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Νεαρός στον Πύργο κλώτσησε στο κεφάλι 65χρονο μετά από λογομαχία
Νεαρός στον Πύργο κλώτσησε στο κεφάλι 65χρονο μετά από λογομαχία
Ο 65χρονος κατέληξε νοσοκομείο
Στο νοσοκομείο του Πύργου κατέληξε ένας 65χρονος άντρας που το βράδυ της Τρίτης, δέχθηκε επίθεση από νεαρό άτομο επειδή του έκανε παρατήρηση.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο ilialive.gr, o 65χρονος βρισκόταν στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο λόφο του Επαρχείου, μαζί με φίλο του. Ο φίλος είχε μαζί του το σκύλο του, που έδειχνε επιθετικός με τον κόσμο γύρω του.
Κάποιοι νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο, άρχισαν να σχολιάζουν απρεπώς την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του 65χρονου όσο και του φίλου του. Οι δύο άντρας λογομάχησαν με τους νεαρούς. Εκεί που το φραστικό επεισόδιο έδειχνε να λαμβάνει τέλος, ο ένας από τους νεαρούς - σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα - επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο καταφέρνοντας του κλωτσιά στο κεφάλι.
Μετά από αυτό οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή και κλήθηκε η Αστυνομία για την αναζήτησή των δραστών
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο ilialive.gr, o 65χρονος βρισκόταν στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο λόφο του Επαρχείου, μαζί με φίλο του. Ο φίλος είχε μαζί του το σκύλο του, που έδειχνε επιθετικός με τον κόσμο γύρω του.
Κάποιοι νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο, άρχισαν να σχολιάζουν απρεπώς την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του 65χρονου όσο και του φίλου του. Οι δύο άντρας λογομάχησαν με τους νεαρούς. Εκεί που το φραστικό επεισόδιο έδειχνε να λαμβάνει τέλος, ο ένας από τους νεαρούς - σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα - επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο καταφέρνοντας του κλωτσιά στο κεφάλι.
Μετά από αυτό οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή και κλήθηκε η Αστυνομία για την αναζήτησή των δραστών
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