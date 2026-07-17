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Νέα απάτη στον Πύργο: Της έκανε βιντεοκλήση για τα κοσμήματα και έφυγε με χρυσές λίρες και τιμαλφή
Νέα απάτη στον Πύργο: Της έκανε βιντεοκλήση για τα κοσμήματα και έφυγε με χρυσές λίρες και τιμαλφή
Η λεία περιλάμβανε δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας
Ακόμη ένα περιστατικό απάτης σημειώθηκε στον Πύργο, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα που εξαπατήθηκε από επιτήδειο ο οποίος παρουσιάστηκε ως λογιστής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και της ισχυρίστηκε ότι απαιτείται καταγραφή των πολύτιμων αντικειμένων που κατείχε, στο πλαίσιο δήθεν διαδικασίας ελέγχου μέσω δορυφορικού συστήματος.
Προκειμένου να γίνει πιο πειστικός, προχώρησε ακόμη και σε βιντεοκλήση, ζητώντας από τη γυναίκα να του δείξει τα κοσμήματα και τα τιμαλφή που είχε στο σπίτι της. Αφού απέκτησε πλήρη εικόνα των αντικειμένων αξίας, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει έξω από την πόρτα της κατοικίας της, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής.
Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα ο άγνωστος δράστης να παραλάβει τη σακούλα και να εξαφανιστεί. Η λεία περιλάμβανε δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και της ισχυρίστηκε ότι απαιτείται καταγραφή των πολύτιμων αντικειμένων που κατείχε, στο πλαίσιο δήθεν διαδικασίας ελέγχου μέσω δορυφορικού συστήματος.
Προκειμένου να γίνει πιο πειστικός, προχώρησε ακόμη και σε βιντεοκλήση, ζητώντας από τη γυναίκα να του δείξει τα κοσμήματα και τα τιμαλφή που είχε στο σπίτι της. Αφού απέκτησε πλήρη εικόνα των αντικειμένων αξίας, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει έξω από την πόρτα της κατοικίας της, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής.
Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα ο άγνωστος δράστης να παραλάβει τη σακούλα και να εξαφανιστεί. Η λεία περιλάμβανε δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές της περιοχής.
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